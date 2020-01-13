Одна из крупнейших британских газет назвала оккупированный Крым российским: фотодоказательство

Британское издание Daily Mail назвало оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Соединенном Королевстве уже отреагировали на публикацию.

Сообщение с реакцией на скандальную публикацию появился в фейсбуке.

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Весь мир знает, что Крым – это Украина. Жаль, что Daily Mail до сих пор – нет,

– говорится в сообщении.

В посольстве также призвали издание сделать необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей.

Что известно о публикации

Статью с соответствующим упоминанием британское издание опубликовало в день лунного затмения – 11 января 2020 года. "Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", – такими словами подписанное фото.



Daily Mail назвало Крым российским / dailymail

Что известно о Daily Mail?

Массовая британская ежедневная газета. Основана в мае 1896 года. Имеет второй по величине тираж в стране – более 2,3 миллиарда экземпляров.

Крым все чаще изображают российским