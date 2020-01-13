15:42
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Одна из крупнейших британских газет назвала оккупированный Крым российским: фотодоказательство

      127 Читати новину українською
      Британское издание назвало Крым российским / Посольство Украины в Британии

      Британское издание Daily Mail назвало оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Соединенном Королевстве уже отреагировали на публикацию.

      Сообщение с реакцией на скандальную публикацию появился в фейсбуке.

      Читайте также: Политзаключенные Кремля: украинцу Джеппарову не оказывают медицинскую помощь, – Денисова

      Весь мир знает, что Крым – это Украина. Жаль, что Daily Mail до сих пор – нет,
      – говорится в сообщении.

      В посольстве также призвали издание сделать необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей.

      Что известно о публикации

      Статью с соответствующим упоминанием британское издание опубликовало в день лунного затмения – 11 января 2020 года. "Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", – такими словами подписанное фото.

      крим не російський
      Daily Mail назвало Крым российским / dailymail

      Что известно о Daily Mail?
      Массовая британская ежедневная газета. Основана в мае 1896 года. Имеет второй по величине тираж в стране – более 2,3 миллиарда экземпляров.

      Крым все чаще изображают российским

      6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
      сегодня
      89845
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики Великобритания Новости Украины Украина – Россия СМИ Медиа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Катастрофа літака МАУ в Ірані: чотири висновки для України
      Валерій Пекар 188
      сегодня , 14:30 Кафе, детские сады и целые кладбища: какая судьба постигнет списанные самолеты
      Альона Захарова 67
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      268
      сегодня , 12:00 Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина
      Михайло Дубинянський 701
      сегодня , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 3527
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук