Одна из крупнейших британских газет назвала оккупированный Крым российским: фотодоказательство
Британское издание Daily Mail назвало оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Соединенном Королевстве уже отреагировали на публикацию.
Сообщение с реакцией на скандальную публикацию появился в фейсбуке.
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Весь мир знает, что Крым – это Украина. Жаль, что Daily Mail до сих пор – нет,
– говорится в сообщении.
В посольстве также призвали издание сделать необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей.
Что известно о публикации
Статью с соответствующим упоминанием британское издание опубликовало в день лунного затмения – 11 января 2020 года. "Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", – такими словами подписанное фото.
Daily Mail назвало Крым российским / dailymail
Что известно о Daily Mail?
Массовая британская ежедневная газета. Основана в мае 1896 года. Имеет второй по величине тираж в стране – более 2,3 миллиарда экземпляров.
Крым все чаще изображают российским
- Скандал произошел с американской компанией Apple. Ее приложение "Погода" с территории России начало показывать Крым как российскую территорию. В Apple впоследствии объяснили: изменения в свое приложение "Погода" внесли только для российских пользователей из-за нового закона. Компания также пообещала "глубже взглянуть на политику маркировки спорных территорий" после скандала.
- Венгерский телеканал М1, который транслируют и на территории Закарпатья, показал сюжет, в котором Крым подписали как российскую территорию.
- Кроме того, в конце ноября российским Севастополь назвали в Международном институте стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Такое упоминание обнаружили в последнем номере журнала Survival, который выпускает институт.
- В конфуз попало и именитое американское издание The New York Times. Там в одном из материалов опубликовали карту Украины без аннексированного полуострова.
- Популярный британский журнал Good Housekeeping тоже назвал оккупированный Крым российским. В статье о главных туристических направлениях 2020 года издание рекомендовало посетить Россию, в частности Крым.