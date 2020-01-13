Одна з найбільших британських газет назвала окупований Крим російським: фотодоказ

Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським. У посольстві України у Сполученому Королівстві вже відреагували на публікацію.

Допис з реакцією на скандальну публікацію з’явився у фейсбуці.

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Увесь світ знає, що Крим – це Україна. Шкода, що Daily Mail й досі – ні,

– йдеться в повідомленні.

У посольстві також закликали видання зробити необхідні виправлення, щоб не вводити в оману своїх читачів.

Що відомо про публікацію

Статтю з відповідною згадкою британське видання опублікувало у день місячного затемнення – 11 січня 2020 року. "Небесне явище у селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія", – такими словами підписане фото.



Daily Mail назвало Крим російським / dailymail

Що відомо про Daily Mail? Масова британська щоденна газета. Заснована в травні 1896 року. Має другий за величиною наклад в країні – понад 2,3 мільярда примірників.

Крим все частіше зображають російським