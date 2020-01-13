Одна з найбільших британських газет назвала окупований Крим російським: фотодоказ
Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським. У посольстві України у Сполученому Королівстві вже відреагували на публікацію.
Допис з реакцією на скандальну публікацію з’явився у фейсбуці.
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Увесь світ знає, що Крим – це Україна. Шкода, що Daily Mail й досі – ні,
– йдеться в повідомленні.
У посольстві також закликали видання зробити необхідні виправлення, щоб не вводити в оману своїх читачів.
Що відомо про публікацію
Статтю з відповідною згадкою британське видання опублікувало у день місячного затемнення – 11 січня 2020 року. "Небесне явище у селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія", – такими словами підписане фото.
Daily Mail назвало Крим російським / dailymail
Що відомо про Daily Mail? Масова британська щоденна газета. Заснована в травні 1896 року. Має другий за величиною наклад в країні – понад 2,3 мільярда примірників.
Крим все частіше зображають російським
- Скандал стався з американською компанією Apple. Її додаток "Погода" з території Росії почав показувати Крим як російську територію. В Apple згодом пояснили: зміни у свій додаток "Погода" внесли тільки для російських користувачів через новий закон. Компанія також пообіцяла "глибше поглянути на політику маркування спірних територій" після скандалу.
- Угорський телеканал М1, який транслюють і на території Закарпаття, показав сюжет, в якому Крим підписали як російську територію.
- Окрім того, наприкінці листопада російським Севастополь назвали у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), штаб-квартира якого розташована у Лондоні. Таку згадку виявили в останньому номері журналу Survival, який випускає інститут.
- В халепу втрапило й імените американське видання The New York Times. Там в одному з матеріалів опублікували карту України без анексованого півострова.
- Популярний британський журнал Good Housekeeping теж назвав окупований Крим російським. У статті про головні туристичні напрямки 2020 року видання рекомендувало відвідати Росію, зокрема Крим.