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      Одна з найбільших британських газет назвала окупований Крим російським: фотодоказ

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      Британське видання назвало Крим російським / Посольство України в США

      Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським. У посольстві України у Сполученому Королівстві вже відреагували на публікацію.

      Допис з реакцією на скандальну публікацію зявився у фейсбуці.

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      Увесь світ знає, що Крим – це Україна. Шкода, що Daily Mail й досі – ні,
      – йдеться в повідомленні.

      У посольстві також закликали видання зробити необхідні виправлення, щоб не вводити в оману своїх читачів.

      Що відомо про публікацію

      Статтю з відповідною згадкою британське видання опублікувало у день місячного затемнення – 11 січня 2020 року. "Небесне явище у селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія", – такими словами підписане фото.

      крим не російський
      Daily Mail назвало Крим російським / dailymail

      Що відомо про Daily Mail? Масова британська щоденна газета. Заснована в травні 1896 року. Має другий за величиною наклад в країні – понад 2,3 мільярда примірників.

      Крим все частіше зображають російським

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини політики Велика Британія ЗМІ Медіа
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