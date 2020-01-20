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      Британський уряд "шкодує", що назвав тризуб екстремістським, але вибачення не просить

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      Реакція Великої Британії на обурення України щодо тризуба / kp.ua

      Речник уряду Великої Британії виступив із офіційною заявою щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника поліції. Британія шкодує, що образила Україну. Водночас самого вибачення у заяві немає.

      Текст офіційної заяви речника оприлюднили у твіттері посольства Великої Британії в Україні.

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      Британський уряд запевняє, що не намагався ображати Україну. Водночас визнає, що таки образив. Проте у заяві немає слів вибачень.

      Ми усвідомлюємо і шкодуємо через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції. Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності,
      – йдеться в повідомленні.

      У посольстві додають, що визнають тризуб головним елементом державного герба, який має конституційне, історичне та культурне значення для народу України. Завершується заява словами, що Британія сподівається на поглиблення двосторонніх відносин з Україною у майбутньому.

      Водночас у ній немає згадок про те, чи буде поліція вилучати образливу для України публікацію з навчальних матеріалів поліції. Не зрозуміло також, чи уряд вважає помилкою віднесення тризуба до списку символів екстремістських організацій.

      Внесення Британією тризуба до екстремістських символів: що відомо

      • Антитерористичний відділ поліції Великої Британії включив український тризуб у список екстремістських символів у межах кампанії проти радикалізму. Документ вже розіслали медичним працівникам та викладачам освітніх закладів.
      • Посольство України назвало розміщення гербу України у документі поряд з нацистськими символами обурливим. Дипломати вимагають негайно видалити тризуб з посібника та вибачитися перед Україною.
      • У МЗС України зазначили, що будь-яке пов’язування герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами. У відомстві очікують на вилучення символіки України з посібника. 
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Велика Британія Тероризм МЗС України
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