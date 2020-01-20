Британський уряд "шкодує", що назвав тризуб екстремістським, але вибачення не просить

Речник уряду Великої Британії виступив із офіційною заявою щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника поліції. Британія шкодує, що образила Україну. Водночас самого вибачення у заяві немає.

Текст офіційної заяви речника оприлюднили у твіттері посольства Великої Британії в Україні.

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Британський уряд запевняє, що не намагався ображати Україну. Водночас визнає, що таки образив. Проте у заяві немає слів вибачень.

Ми усвідомлюємо і шкодуємо через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції. Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності,

– йдеться в повідомленні.

У посольстві додають, що визнають тризуб головним елементом державного герба, який має конституційне, історичне та культурне значення для народу України. Завершується заява словами, що Британія сподівається на поглиблення двосторонніх відносин з Україною у майбутньому.

Водночас у ній немає згадок про те, чи буде поліція вилучати образливу для України публікацію з навчальних матеріалів поліції. Не зрозуміло також, чи уряд вважає помилкою віднесення тризуба до списку символів екстремістських організацій.

Заява речника британського уряду з приводу українського тризуба pic.twitter.com/RBQdrfUNHP — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 20 січня 2020 р.

Внесення Британією тризуба до екстремістських символів: що відомо