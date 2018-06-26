Британской пропагандистке запретили въезд в Украину
Британскую корреспондентку телеканала Russia Today Полу Слиер не впустили в Украину, запретив ей въезд на территорию страны на 5 лет.
Слиер ехала в Киев, чтобы принять участие в конференции, организованной ОБСЕ.
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Информацию о запрете въезда Слиер и ее депортацию подтвердил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует "Громадське".
Журналистка в своем Twitter опубликовала документ, который ей вручили после прибытия в "Борисполь".
Жалуется, что ей пришлось долго ждать, пока пограничники вернут ее паспорт.
Ранее 26 июня стало известно, что в Украину не впустили и также на 5 лет запретили въезд российскому журналисту, советнику спикера Госдумы РФ Евгению Примакову, который также направлялся на конференцию, организованную ОБСЕ.