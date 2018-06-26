Британской пропагандистке запретили въезд в Украину

Британскую корреспондентку телеканала Russia Today Полу Слиер не впустили в Украину, запретив ей въезд на территорию страны на 5 лет.

Слиер ехала в Киев, чтобы принять участие в конференции, организованной ОБСЕ.

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Информацию о запрете въезда Слиер и ее депортацию подтвердил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует "Громадське".

Журналистка в своем Twitter опубликовала документ, который ей вручили после прибытия в "Борисполь".

My deportation papers - saying that in accordance with #Ukrainian law regarding border control, the State of #Ukraine decided to ban my entrance. pic.twitter.com/f9nVgmBOap — Paula Slier (@PaulaSlier_RT) 26 червня 2018 р.

Жалуется, что ей пришлось долго ждать, пока пограничники вернут ее паспорт.

Ранее 26 июня стало известно, что в Украину не впустили и также на 5 лет запретили въезд российскому журналисту, советнику спикера Госдумы РФ Евгению Примакову, который также направлялся на конференцию, организованную ОБСЕ.