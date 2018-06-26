19:22
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 16°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Британской пропагандистке запретили въезд в Украину

56 Читати новину українською
Британской корреспондентке Russia Today запретили въезд в Украину
Британской корреспондентке Russia Today запретили въезд в Украину / Фото из открытых источников

Британскую корреспондентку телеканала Russia Today Полу Слиер не впустили в Украину, запретив ей въезд на территорию страны на 5 лет.

Слиер ехала в Киев, чтобы принять участие в конференции, организованной ОБСЕ.

Читайте также: Российского пропагандиста не впустили в Елисейский дворец

Информацию о запрете въезда Слиер и ее депортацию подтвердил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует "Громадське".

Журналистка в своем Twitter опубликовала документ, который ей вручили после прибытия в "Борисполь".

Жалуется, что ей пришлось долго ждать, пока пограничники вернут ее паспорт.

Ранее 26 июня стало известно, что в Украину не впустили и также на 5 лет запретили въезд российскому журналисту, советнику спикера Госдумы РФ Евгению Примакову, который также направлялся на конференцию, организованную ОБСЕ.

Теги: Новости Украины Великобритания журналисты Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук