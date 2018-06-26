Британській пропагандистці заборонили в'їзд в Україну

Британську кореспондентку телеканалу Russia Today Полу Слієр не впустили в Україну, заборонивши їй в'їзд на територію країни на 5 років.

Слієр їхала в Київ, щоб взяти участь у конференції, організованій ОБСЄ.

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Інформацію про заборону в'їзду Слієр та її депортацію підтвердив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, інформує "Громадське".

Журналістка у своєму Twitter опублікувала документ, який їй вручили після прибуття у "Бориспіль".

My deportation papers - saying that in accordance with #Ukrainian law regarding border control, the State of #Ukraine decided to ban my entrance. pic.twitter.com/f9nVgmBOap — Paula Slier (@PaulaSlier_RT) 26 червня 2018 р.

Бідкається, що їй довелось довго чекати, поки прикордонник повернуть її паспорт.

Раніше 26 червня стало відомо, що в Україну не впустили і також на 5 років заборонили в'їзд російському журналістові, раднику спікера Держдуми РФ Євгенію Примакову, який також прямував на конференцію, організовану ОБСЄ.