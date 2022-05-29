В британском порту произошел взрыв на суперяхте

Как стало известно, на борту было около 9 тонн дизельного топлива. Из-за этого судно горело как факел, черный и густой дым поднялся в воздух, что привело к его загрязнению.

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Инцидент произошел во время стоянки в городе Торки, около полудня субботы, 28 мая.

По информации, сначала раздался взрыв, затем огромное пламя и столб черного дыма поднялся над пристанью.



В Британии после взрыва на борту затонула суперяхта / Фото SWNS

Пожарным удалось потушить огонь почти через 6 часов, но в конце концов яхта затонула. К счастью, обошлось без жертв, поскольку при взрыве судно уже успело оторваться от причала. При этом один из свидетелей утверждает, что в конце пирса было заблокировано несколько человек.



Пожарные тушили огонь почти 6 часов / Фото SWNS

Мы считаем, что проблем с качеством воздуха нет, но следим за ситуацией. Поскольку яхта затонула, а на борту было около девяти тонн дизельного топлива, мы сосредоточимся на ликвидации загрязнений,

– заявили в Агентстве по охране окружающей среды Британии.

Также в Агентстве рекомендовали жителям домов вблизи порта оставаться с закрытыми окнами из-за задымления.

Что известно о суперяхте

Название яхты – Rendezvous. Ее стоимость – 6 миллионов фунтов стерлингов. Известно, что суперяхта была построена в 2010 году и пришвартована в гавани не менее месяца.



Как выглядела яхта, которая взорвалась и затонула​ / Фото Jonathan Blacker

В то же время, кто владелец судна и почему произошел взрыв и возгорание, пока не сообщают.

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