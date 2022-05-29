У британському порту стався вибух на суперяхті

Як стало відомо, на борту було близько 9 тонн дизельного пального. Через це судно горіло як смолоскип, чорний та густий дим піднявся у повітря та забруднив його.

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Інцидент стався під час стоянки в місті Торкі, близько полудня суботи, 28 травня.

За інформацією, спочатку пролунав вибух, потім величезне полум’я і стовп чорного диму піднявся над пристанню.



У Британії після вибуху на борту затонула суперяхта / Фото SWNS

Пожежникам вдалося загасити вогонь майже за 6 годин, але врешті-решт яхта затонула. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки під час вибуху судно вже встигло відірватися від причалу. При цьому один зі свідків стверджує, що в кінці пірсу були заблоковані декілька людей.



Пожежники гасили вогонь майже 6 годин / Фото SWNS

Ми вважаємо, що проблем із якістю повітря немає, але ми стежимо за ситуацією. Оскільки яхта затонула, а на борту було близько дев'яти тонн дизельного палива, ми зосередимося на ліквідації забруднень,

— заявили в Агентстві з охорони довкілля Британії.

Також в Агенстві рекомендували мешканцям будинків поблизу порту залишатися із закритими вікнами через задимлення.

Що відомо про суперяхту

Назва яхти – Rendezvous. Її вартість – 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Відомо, що супер'яхта була побудована 2010 року і пришвартована в гавані не менш ніж місяць.



Який вигляд мала яхта, яка вибухнула та затонула / Фото Jonathan Blacker

Водночас, хто власник судна й, чому стався вибух та загоряння поки не повідомляють.

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