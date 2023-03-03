Ни школьного автобуса, ни заложников: ФСБ выложила видео с места инцидента с "ДРГ" на Брянщине

Россиян не отпускает ситуация с якобы "ДРГ" на Брянщине. Они уже даже показали то самое расстрелянное авто. И здесь у нас снова возникло множество вопросов к версиям, которых, как выяснилось, еще больше.

Итак, 2 марта россияне сетовали о якобы наступлении "ДРГ". Более того, придумывали о заложниках и обстрелянном или школьном автобусе, или легковом автомобиле. Казалось бы, на последней версии должны были остановиться, но и здесь танцевали-танцевали и не поклонились, подчеркивает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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ФСБ показала "расстрелянное" авто

Если вы все пропустили, а это было просто, ведь версий у россиян было множество, то последняя говорит: "украинские диверсанты", вошедшие на территорию Брянской области, обстреляли легковой автомобиль. Речь шла о "Ниве".

И уж наконец, казалось бы, с этой версией справились. Она звучит ужасно неправдоподобно, но уже. И даже видео с доказательствами появилось. Но именно оно продемонстрировало, что автомобиль то целый. То самое транспортное средство, в котором при обстреле якобы находились водитель и трое школьников.

Напомним легенду россиян. Водитель – дядя Анатолий – погиб. А мальчик Федор получил ранение, но, несмотря на это, спасся сам и еще двух школьниц с собой схватил. Мальчика, к слову, уже сделали местным героем. Здесь мы больше рассказывали об этом сюре.

Зафиксировали: "диверсанты" обстреляли авто со школьниками, но машина целая. Максимум – пробитые колеса. Мы уже молчим о том, что в салоне нет даже следа крови. Есть, правда, следы дерьма – георгиевская лента на заднем сиденье. Просто россияне за собой никак не научатся убирать.

В ролике "Ниву" показывают второй. О первом авто мы расскажем вам дальше.

ФСБ показала "обстрелянное" авто на Брянщине: смотрите видео

Что не так с "Жигулями"?

Заметим, что сначала на ролике нам показывают ВАЗ-2107. Вот он почему-то щедро обстрелян. Внутри авто даже показывают погибшего. Известно, что им является Александр Ткаченко, работавший оператором в местной котельной в Новом Ропске. После смены он ехал домой в Любечаны. Тело мужчины обнаружили за автобусной остановкой на окраине села. Сама же "семерка" на тот момент была цела и не повреждена.

На видео же нам показывают авто в решето, а за его рулем – Ткаченко. Также привлекли к себе внимание номера автомобиля. Они вырваны так, чтобы невозможно было идентифицировать, кому принадлежит транспортное средство. Если бы оккупанты хотели их замаскировать, то заблюрили бы, как и с лицом убитого. А тут возникает подозрение, что в спешке собственное авто обстреляли, посадили за руль Ткаченко и сняли жуткое видео для пропаганды.

Интересно, что об обстрелянном ВАЗе никто вчера не рассказывал. Откуда он вообще взялся – очередная загадка. Но можем однозначно сказать одно: оккупанты устроили бессмысленное шоу, которое могут "схавать" разве что сами россияне. Собственно, для них оно и организовывалось, чтобы сеять страх и желание идти воевать.