Как раненый мальчик Федя девочек спасал: эпическая выдумка россиян о событиях на Брянщине

Накануне в Брянской области произошел инцидент, в котором Россия пыталась обвинить Украину. Впоследствии стало известно о деятельности движения сопротивления, но это не помешало умножать фантастические истории.

В России обожают делать героями всех, кого только можно. Так, настоящим защитником оказался мальчик Федор из Брянской области. Его история, если верить российской пропаганде, а ей верить нельзя, просто поражает, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Кремль, партизаны проснулись: как Россия хотела замаскировать вымышленными "ДРГ" народное сопротивление

Басня о Федоре-спасателе

Рекомендуем запастись попкорном, ведь этот рассказ – тот еще боевик. Поспорим, россияне еще и фильм о Федоре снимут. А все потому, что он якобы спас двух школьниц от верной смерти.

Итак, 10-летний Фёдор пострадал во время атаки якобы "украинской ДРГ". Как пытаются убедить пропагандисты, он ехал с другими девочками в школу. И в этот момент по транспортному средству открыли огонь.

А теперь внимание: мальчишка не растерялся. Как пишут СМИ, он увидел, что водитель дядя Леонид уже мертв, решил "мужественно взять все в свои руки". Школьник вывел из автомобиля двух испуганных школьниц и призвал их убегать.

Легенда рассыпается

Напомним, что в России опровергли информацию об обстрелянном автобусе. Ведь в Брянской области в тот день было дистанционное обучение.

Но это не помешало пропагандистам рассказать, что школьники якобы остановили по дороге какую-то легковушку. Мужчина довез детей до знакомой Федора. Собственно она даже успела дать комментарий.

К нам пришли Федор, этот мальчик, и две девочки. Мальчик этот раненый. Я забрала их в дом. Я говорю: что произошло, почему вы это?... Федор говорит: "Нас обстреляли",

– рассказала она.

Женщина спросила малого героя, попали ли в него, на что он утвердительно ответил "Да" и снял свитер, показав рану.

Понятно, что в России Федора успели молниеносно быстро едва не канонизировать. Уже развешивают листовки с ним. Чтобы все видели, что живут среди россиян настоящие герои. Но традиционно легенда притянута за уши настолько, что едва держится кучи.



Федор стал местным героем / Фото из соцсетей

К примеру, та же знакомая Федора почему-то подчеркивает, что он – "этот мальчик". Как-то не очень похоже на то, чтобы они были близки или хотя бы знакомы. Да и накануне пропагандисты очень быстро меняли показания. Сначала говорили, что ранена девочка. Потом, что она скончалась в больнице. Еще позже, что чуть не воскресла. А уже потом появился какой-то мальчик. Где он был тогда, когда "умирала" девочка – непонятно.

Как бы там ни было, а Федора ожидает награда "За отвагу". На нее мальчика планирует подать губернатор Брянской области Богомаз.

На эту басню иронически отреагировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что правда в том, что Путин как всегда лжет.

Все остальное – это такая же правда, как мой дед говорил, как вошь кашляет. Никто не знает (как она кашляет – 24 Канал). Люди рассказывают о боевых комарах, распятых мальчиках и многих других чепухах. И сегодня не смогли собраться вместе, поэтому рассказывали с самого утра (2 марта – 24 Канал) кто что,

– подчеркнул Юсов.

Он, собственно, вспомнил басни и о расстрелянных автомобилях, и о заложниках, и мальчиках, и девочках. Юсов заметил, что "хорошо, что боевых уток не было".