По информации оккупантов, во время атаки применялись БпЛА самолетного типа. По крайней мере, об этом сообщило министерство обороны страны-агрессора. Пытался выяснить, что же там произошло у россиян, 24 Канал.
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В Кремле говорят, что беспилотники якобы перехватила и уничтожила противовоздушная оборона.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", – заявили во вражеском оборонном ведомстве.
"Два или три: не слышит баба"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз вообще никак не реагировал на ситуацию. Вероятно, устал оправдываться и врать о "спокойствии в городе". Впрочем уже потом, после того, как атаку подтвердили в минобороны России, таки "прояснил" ситуацию коротким сообщением у себя в телераме.
Богомаз фактически слово в слово повторил версию Кремля. Впрочем, по его данным, было таки два дрона. Получается, или он, или российское оборонное ведомство врет.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны России", – сообщил российский чиновник.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
Атаки дронов в России
- Только вчера, 9 февраля, в Краснодарском крае горел НПЗ. Очевидцы сообщали о звуках беспилотника перед взрывом.
- А 8 февраля взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае. Известно о пострадавших.