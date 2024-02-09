В Британской разведке убеждены, что взрыв на российском ракетном заводе вряд ли был вызван украинским БпЛА. Впрочем, количество подобных случаев на территории страны-агрессора будет все увеличиваться.

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Какие версии выдвинула британская разведка

В сводке отмечается. что на поврежденном заводе производят ряд баллистических ракет, в частности "Искандер", которые враг регулярно использует во время атак по территории Украины.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате ошибки работников предприятия. Однако позже ТАСС сообщило, что это вызвали так называемые "плановые испытания" ракетных двигателей.

Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотные летательные аппараты учитывая расстояние до Украины 1,2 тысячи километра. Более того, о подобных атаках в этом районе не сообщалось,

– говорится в сообщении разведки.

Согласно обнародованным данным, это как минимум пятый непонятный взрыв военно-промышленного предприятия за четыре месяца.

Предыдущие взрывы уже были на Каменском химическом заводе в Ростове 15 января 2014 года и Челябинском танковом заводе 26 ноября 2023 года.

Речь идет также о пожарах на пороховых заводах и предприятиях боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и в Соликамске 31 октября того же года.

Поэтому, как отмечает британская разведка, существует реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и хранения легколетучих, горючих и взрывоопасных материалов.

Кроме того, политическое давление со стороны высшего руководства с целью увеличения объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала,

– говорится в сводке.

В частности, в Минобороны отмечают, что рост требований к производству и в дальнейшем, скорее всего, приведет к увеличению количества промышленных аварий в будущем.

Что известно о взрыве: коротко