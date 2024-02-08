В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, что могло вызвать взрыв.

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Взрыв на заводе

Военный эксперт отметил, что после такого взрыва можно сказать, что завод не "производит", а "изготавливал" ракеты.

Таких мощных заводов у россиян несколько десятков. Практически все они расположены за Уралом. От нас это примерно до 2 тысяч километров. Однако достаем и туда.

По мнению Романа Свитана, это, скорее всего, была работа спецслужб – агенты или привлеченные на тот момент какие-то группы национального сопротивления, которые понимают, где эти заводы расположены. У русских за Уралом очень много заводов и на этих нескольких тысячах километров территории России найти группу практически невозможно.

Вызвать пожар или взрыв на заводе, который занимается боеприпасами – это возможно. Закрыться россиянам не удастся, какой бы там механизм они не использовали,

– отметил Роман Свитан.

"Любая группа, которая захочет уничтожить такой завод, – им даже не надо туда заходить. FPV дрон, 2 килограмма взрывчатки и выполнить удар, зная, например, где расположен склад взрывчатых веществ. Потом уже завод сам себя уничтожает", – рассказал военный эксперт.

Атаки "Шахедами"

По словам Свитана, уже понятно, что "Шахэды" будут до конца войны. При том Россия уже научилась их производить и работает практически "с колес".

Именно поэтому это будет беда. Против нее надо бороться – для этого есть механизмы,

– подчеркнул военный эксперт.

Мы большую часть "Шахедов" сбиваем. Просто надо выстраивать серьезную линию обороны по всему периметру Украины. Хотя бы на той территории, где может сталкиваться с российскими направлениями атак.

"Нужно переходить от точечного закрытия и ставить ПВО вдоль линии границы и работы его фронтальным. Потом уже всю страну можно накрывать. Надо не допускать "Шахеды" на нашу территорию, а пытаться сбивать их при заходе", – пояснил Роман Свитан.

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