В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що могло спричинити вибух.

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Вибух на заводі

Військовий експерт зазначив, що після такого вибуху можна сказати, що завод не "виготовляє", а "виготовляв" ракети.

Таких потужних заводів у росіян декілька десятків. Практично всі вони розташовані за Уралом. Від нас це приблизно до 2 тисячі кілометрів. Проте дістаємо й туди.

На думку Романа Світана, це, скоріш за все, була робота спецслужб – агенти або залучені на той момент якісь групи національного спротиву, які розуміють, де ці заводи розташовані. У росіян за Уралом дуже багато заводів й на цих декількох тисячах кілометрів території Росії найти групу практично неможливо.

Спричинити пожежу чи вибух на заводі, який займається боєприпасами – це можливо. Закритися росіянам не вдасться, який би там механізм вони не використовували,

– зазначив Роман Світан.

"Будь-яка група, яка захоче знищити такий завод, – їм навіть не треба туди заходити. FPV дрон, 2 кілограми вибухівки й виконати удар, знаючи, наприклад, де розташований склад вибухових речовин. Потім вже завод сам себе знищує", – розповів військовий експерт.

Атаки "Шахедами"

За словами Світана, вже зрозуміло, що "Шахеди" будуть до кінця війни. При тому Росія вже навчилася їх виробляти й працює практично "з коліс".

Саме тому це буде біда. Проти неї треба боротися – для цього є механізми,

– наголосив військовий експерт.

Ми більшу частину "Шахедів" збиваємо. Просто треба вибудовувати серйозну лінію оборони по всьому периметру України. Хоча б на тій території, де може стикатися з російськими направленнями атак.

"Потрібно переходити від точкового закриття й ставити ППО вздовж лінії кордону й роботи його фронтальним. Потім вже всю країну можна накривати. Треба не допускати "Шахеди" на нашу територію, а намагатися збивати їх при заході", – пояснив Роман Світан.

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