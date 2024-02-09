У Британській розвідці переконані, що вибух на російському ракетному заводу навряд чи був спричинений українським БпЛА. Втім, кількість подібних випадків на території країни-агресорки дедалі збільшуватиметься.

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Які версії висунула британська розвідка

У зведенні зазначається. що на пошкодженому заводі виробляють низку балістичних ракет, зокрема "Іскандер", які ворог регулярно використовує під час атак по території України.

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок помилки працівників підприємства. Однак пізніше ТАРС повідомило, що це спричинили так звані "планові випробування" ракетних двигунів.

Малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати з огляду на відстань до України 1,2 тисячі кілометра. Ба більше, про подібні атаки в цьому районі не повідомлялося,

– мовиться у повідомленні розвідки.

Згідно з оприлюдненими даними, це як мінімум п'ятий незрозумілий вибух військово-промислового підприємства за чотири місяці.

Попередні вибухи уже були на Кам'янському хімічному заводі у Ростові 15 січня 2014 року та Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року.

Йдеться також про пожежі на порохових заводах та підприємствах боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року й у Солікамську 31 жовтня того ж року.

Тому, як зазначає британська розвідка, існує реальна ймовірність того, що вибух стався через недбале поводження та зберігання легколетких, горючих та вибухонебезпечних матеріалів.

Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва з метою збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвело до цілодобового виробництва та втоми персоналу,

– йдеться у зведенні.

Зокрема, у Міноборони зазначають, що зростання вимог до виробництва й надалі, швидше за все, призведе до збільшення кількості промислових аварій у майбутньому.

Що відомо про вибух: коротко