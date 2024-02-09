Промисловий комплекс Росії складається з різних компонентів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що найголовніше те, що вибухом були вражені ключові вузли промислових потужностей окупантів.

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Які наслідки для росіян матиме вибух

Є підстави думати, що найближчим часом завод, вся промисловість в Іжевську припинить своє існування. Звісно, треба зважати на можливість ремонту й відновлення, бо для того, щоб повністю знищити такий великий завод потрібні потужні засоби.

Однак, як цілісний комплекс він не зможе виконувати свої функції. Тому “Іскандери”, інше озброєння, зокрема компоненти для ядерної зброї, найближчим часом не працюватимуть,

– зауважив Сергій Кузан.

Головне питання зараз у компонентах, бо таких промислових потужностей Росія не має. Окупанти не можуть просто відремонтувати те, що було знищено. Наприклад, станки були привезені із за кордону.

Тож зараз треба уважно стежити за дотриманням санкцій для того, щоб ніякі великі станки не потрапили в Росію та не були там встановлені. У такому випадку справді можна говорити про виведення з ладу об'єкта стратегічної військової промисловості ще й глибокому тилу.

Окупанти вважали відстань у майже 2 тисячі кілометрів безпечною. Працівники ходили на роботу та навіть не думали, що таку ціль можна вразити,

– підкреслив військовий експерт.

Ба більше, тепер росіяни говорять про те, що якщо вдалося вразити об'єкт, який настільки далеко від лінії фронту, то вони ніяк не можуть почуватися безпечно. Тож серед населення панує пригнічений стан, а люди деморалізовані.

Чим могли вдарити по заводу

Наразі офіційних заяв про це немає. Теоретично можна припустити, що використали комбінований удар. Наприклад, коли працює підпілля, рух опору, вони можуть застосовувати, зокрема дрони та інші види вибухівки.

"Вибух, який стався, не міг бути завданий лише одним безпілотником. Це не нафтобаза. Тож підрив могли здійснити зсередини", – припустив Сергій Кузан.

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