Промисловий комплекс Росії складається з різних компонентів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що найголовніше те, що вибухом були вражені ключові вузли промислових потужностей окупантів.
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Які наслідки для росіян матиме вибух
Є підстави думати, що найближчим часом завод, вся промисловість в Іжевську припинить своє існування. Звісно, треба зважати на можливість ремонту й відновлення, бо для того, щоб повністю знищити такий великий завод потрібні потужні засоби.
Однак, як цілісний комплекс він не зможе виконувати свої функції. Тому “Іскандери”, інше озброєння, зокрема компоненти для ядерної зброї, найближчим часом не працюватимуть,
– зауважив Сергій Кузан.
Головне питання зараз у компонентах, бо таких промислових потужностей Росія не має. Окупанти не можуть просто відремонтувати те, що було знищено. Наприклад, станки були привезені із за кордону.
Тож зараз треба уважно стежити за дотриманням санкцій для того, щоб ніякі великі станки не потрапили в Росію та не були там встановлені. У такому випадку справді можна говорити про виведення з ладу об'єкта стратегічної військової промисловості ще й глибокому тилу.
Окупанти вважали відстань у майже 2 тисячі кілометрів безпечною. Працівники ходили на роботу та навіть не думали, що таку ціль можна вразити,
– підкреслив військовий експерт.
Ба більше, тепер росіяни говорять про те, що якщо вдалося вразити об'єкт, який настільки далеко від лінії фронту, то вони ніяк не можуть почуватися безпечно. Тож серед населення панує пригнічений стан, а люди деморалізовані.
Чим могли вдарити по заводу
Наразі офіційних заяв про це немає. Теоретично можна припустити, що використали комбінований удар. Наприклад, коли працює підпілля, рух опору, вони можуть застосовувати, зокрема дрони та інші види вибухівки.
"Вибух, який стався, не міг бути завданий лише одним безпілотником. Це не нафтобаза. Тож підрив могли здійснити зсередини", – припустив Сергій Кузан.
У Росії частішає "бавовна": актуальні новини
- Одразу на кількох нафтопереробних заводах Краснодарського краю 8 лютого спалахнули пожежі. Місцеві бідкались на гучні вибухи та атаку безпілотників. На одному з відео навіть чути звук повітряної тривоги. Згодом окупанти визнали, що була пожежа на території Ільського НПЗ, але "відкрите горіння оперативно ліквідували".
- Наступного дня джерела 24 Каналу підтвердили, що безпілотники Служби безпеки України вдарили по Ільському та Афіпському НПЗ. Втрати росіян оцінюють в десятки мільйонів доларів. Зокрема, на Ільському заводі була вражена установка первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік. Її вартість 50 мільйонів доларів. Джерела стверджують, що такі цілі абсолютно законні, адже це військові об'єкти, які забезпечують паливом окупантів на фронті.
- Журналісти Forbes підрахували, що лише за один місяць у росіян горіли одразу 7 важливих об'єктів нафтогазової інфраструктури. Вони приносили країні-агресорці величезний прибуток. Зокрема мовиться про нафтопереробні заводи, нафтові бази й термінали. Російські НПЗ атакували ударні безпілотники. Зауважимо, що у 2023 році тільки від продажу нафти та газу бюджет окупантів поповнився на 99,3 мільярда доларів.