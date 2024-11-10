Удар по Брянской области могли нанести реактивные беспилотники. В Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны ударили по складам с боеприпасами в Брянской области.

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Что известно об атаке на Брянщине

Еще видео реактивных БпЛА замеченных над Брянским районом рано утром,

– написали в российских телеграм-каналах.

Также телеграм-каналы писали, что 2 реактивных беспилотника утром 10 ноября видели в районе Кургана Бессмертия в Брянской области.

Дроны над Брянщиной: смотрите видео

Кстати, еще в феврале 2024 года издание Милитарный писало, что российских объектах начали запускать ранее неизвестные новые беспилотники с реактивным двигателем.

Для наведения дрона используют спутниковую систему навигации. Тогда россияне отметили о дроне, который нашли, сделан очень качественно. В частности, он имеет бирки на каждом элементе планера и моторе с одинаковыми номерами.