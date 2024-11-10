Удар по Брянській області могли завдати реактивні безпілотники. У Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами на Брянщині.

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Що відомо про атаку на Брянщині

Ще відео реактивних БпЛА помічених над Брянським районом рано вранці,

– написали в російських телеграм-каналах.

Також телеграм-канали писали, що 2 реактивні безпілотники вранці 10 листопада бачили в районі Кургана Безсмертя у Брянській області.

Дрони над Брянщиною: дивіться відео

До речі, ще в лютому 2024 року видання Мілітарний писало, що російських об'єктах почали запускати раніше невідомі нові безпілотники з реактивним двигуном.

Для наведення дрона використовують супутникову систему навігації. Тоді росіяни зазначили про дрон, який знайшли, зроблений дуже якісно. Зокрема, він має бирки на кожному елементі планера та моторі з однаковими номерами.