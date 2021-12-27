В Брюсселе больше не разрешат ездить тысячам дизельных автомобилей
Источник:The Brussels Times
В Брюсселе намерены ввести новые ограничения на дизельный транспорт стандарту Евро-4. Новые правила начнут действовать уже с начала 2022 года.
Передвижение автомобилей запретят в 19 брюссельских коммунах. Это должно улучшить состояние окружающей среды в регионе.
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На какой транспорт распространяются ограничения
Известно, что новые ограничения будут распространять на более 76 тысяч транспортных средств от 11 лет. В частности речь идет о тех, которые зарегистрировали в Бельгии и которые передвигаются по столичному региону города.Отметим! Соответствующий транспорт составляет лишь 12% – из всего в регионе.
По информации СМИ, в столице зарегистрировали примерно 25 тысяч транспортных средств, среди них:
- автобусы;
- автомобили;
- микроавтобусы.
Новые правила могут способствовать улучшению экологии страны. Ведь 13 тысяч автомобилей с дизельными двигателями Евро-4 производят почти половину выбросов из выхлопных труб.
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Бельгия и экология: что известно
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- Бельгия значительно пострадала от сильных наводнений, которые накрыли страну летом.
- Из-за ухудшения окружающей среды, в государстве фиксируют тысячи смертей, а также – сердечно-сосудистые и респираторные болезни.
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