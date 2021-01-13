Массовые протесты в Брюсселе: в эпицентре беспорядков оказался королевский кортеж – фото, видео
Сотни людей вышли на улицы Брюсселя 13 января на протест. Они требуют объяснений того, почему 23-летний Ибрагим Б. умер незадолго после его ареста. СМИ пишут, что в эпицентре беспорядков оказался кортеж короля Филиппа I.
После ареста погиб парень: Брюссель вышел на улицы
Жители столицы Бельгии вышли 13 января на улицы, чтобы им объяснили причину смерти молодого человека, сообщает The Brussels Times.
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Сначала акция проходила спокойно, однако примерно в 16:00 начались беспокойства. Несколько человек начали бросать камни и петарды в полицию. В ответ правоохранители применили водяную пушку.
Организаторы демонстрации пытались успокоить людей, однако беспорядки. Впоследствии протестующие разбили окно полицейского авто. Кроме того, в нескольких местах вспыхнули пожары.
Далее группы людей пошли в полицейский участок, где разбили окна в здании. Пока неизвестно, пострадали ли в результате этого люди и арестовали ли злоумышленников.
Бельгийские СМИ также сообщают, что королевский кортеж оказался в центре беспорядков. С помощью полиции машинам удалось проехать, король Филипп I не пострадал.
Что известно о гибели Ибрагима Б.
- По информации прокуратуры Брюсселя, 23-летнего мужчину арестовали 9 января, примерно в 19:00.
- Затем его отвезли на допрос в полицейский участок, где он якобы потерял сознание.
- Впоследствии правоохранители передали мужчину врачам, однако те не смогли его спасти. Скончался задержанный в 20:22.
- По словам адвокатов, полиция сначала оставила юношу лежать на земле в течение 5 минут.
- Сейчас проводят медэкспертизу и анализируют действия полиции.
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