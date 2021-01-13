Сотни людей вышли на улицы Брюсселя 13 января на протест. Они требуют объяснений того, почему 23-летний Ибрагим Б. умер незадолго после его ареста. СМИ пишут, что в эпицентре беспорядков оказался кортеж короля Филиппа I.

После ареста погиб парень: Брюссель вышел на улицы

Жители столицы Бельгии вышли 13 января на улицы, чтобы им объяснили причину смерти молодого человека, сообщает The Brussels Times.

Ранее В Брюсселе массовые беспорядки: полиция разогнала людей водометом – видео

Сначала акция проходила спокойно, однако примерно в 16:00 начались беспокойства. Несколько человек начали бросать камни и петарды в полицию. В ответ правоохранители применили водяную пушку.

Организаторы демонстрации пытались успокоить людей, однако беспорядки. Впоследствии протестующие разбили окно полицейского авто. Кроме того, в нескольких местах вспыхнули пожары.

Далее группы людей пошли в полицейский участок, где разбили окна в здании. Пока неизвестно, пострадали ли в результате этого люди и арестовали ли злоумышленников.

Бельгийские СМИ также сообщают, что королевский кортеж оказался в центре беспорядков. С помощью полиции машинам удалось проехать, король Филипп I не пострадал.

Что известно о гибели Ибрагима Б.

По информации прокуратуры Брюсселя, 23-летнего мужчину арестовали 9 января, примерно в 19:00.

Затем его отвезли на допрос в полицейский участок, где он якобы потерял сознание.

Впоследствии правоохранители передали мужчину врачам, однако те не смогли его спасти. Скончался задержанный в 20:22.

По словам адвокатов, полиция сначала оставила юношу лежать на земле в течение 5 минут.

Сейчас проводят медэкспертизу и анализируют действия полиции.

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В Брюсселе люди вышли на протесты из-за смерти мужчины после ареста: Фото Niamh Moroney, La Libre, Belga

Протесты в Брюсселе из-за смерти мужчины: смотрите видео

#Bruxelles Gare du nord: La foule a répondu présent à l'appel à manifester pour demander la vérité sur le décès d'Ibrahima, 23 ans, survenu une heure après son interpellation par la police samedi dernier.

@ArthurSente pic.twitter.com/SNaxPBJ9G7 — Le DéCaLé (@ledecaledu25) January 13, 2021

#Brusells #Belgium

Rioters attacked and set fire to a police station at the end of a demonstration against police brutality overnight in Belgium.



: France News 24pic.twitter.com/62DiLtYzUc — Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

Королевский кортеж попал в эпицентр беспорядков: видео