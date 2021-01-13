Масові протести у Брюсселі: в епіцентрі заворушень опинився королівський кортеж – фото, відео
Сотні людей вийшли на вулиці Брюсселя 13 січня на протест. Вони вимагають пояснень того, чому 23-річний Ібрагім Б. помер незадовго після його арешту. ЗМІ пишуть, що в епіцентрі заворушень опинився кортеж короля Філіпа I.
Після арешту загинув хлопець: Брюссель вийшов на вулиці
Жителі столиці Бельгії вийшли 13 січня на вулиці, аби їм пояснили причину смерті молодого чоловіка, повідомляє The Brussels Times.
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Спершу акція проходила спокійно, однак приблизно о 16:00 почалася метушня. Кілька людей почали кидати каміння та петарди в поліцію. У відповідь правоохоронці застосували водяну гармату.
Організатори демонстрації намагалися заспокоїти людей, однак безуспішно. Згодом протестувальники розбили вікно поліцейського авто. Крім того, у кількох місцях спалахнули пожежі.
Далі групи людей пішли до поліцейського відділку, де розбили вікна у будівлі. Наразі невідомо, чи постраждали внаслідок цього люди та чи арештували зловмисників.
Бельгійські ЗМІ також повідомляють, що королівський кортеж опинився в центрі заворушень. За допомогою поліції машинам вдалося проїхати, король Філіп I не постраждав.
Що відомо про загибель Ібрагіма Б.
- За інформацією прокуратури Брюсселя, 23-річного чоловіка арештували 9 січня, приблизно о 19:00.
- Потім його відвезли на допит у поліцейський відділок, де він начебто втратив свідомість.
- Згодом правоохоронці передали чоловіка лікарям, однак ті не змогли його врятувати. Помер затриманий о 20:22.
- За словами адвокатів, поліція спочатку залишила юнака лежати на землі протягом 5 хвилин.
- Наразі проводять медекспертизу та аналізують дії поліції.
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