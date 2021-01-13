Сотні людей вийшли на вулиці Брюсселя 13 січня на протест. Вони вимагають пояснень того, чому 23-річний Ібрагім Б. помер незадовго після його арешту. ЗМІ пишуть, що в епіцентрі заворушень опинився кортеж короля Філіпа I.

Після арешту загинув хлопець: Брюссель вийшов на вулиці

Жителі столиці Бельгії вийшли 13 січня на вулиці, аби їм пояснили причину смерті молодого чоловіка, повідомляє The Brussels Times.

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Спершу акція проходила спокійно, однак приблизно о 16:00 почалася метушня. Кілька людей почали кидати каміння та петарди в поліцію. У відповідь правоохоронці застосували водяну гармату.

Організатори демонстрації намагалися заспокоїти людей, однак безуспішно. Згодом протестувальники розбили вікно поліцейського авто. Крім того, у кількох місцях спалахнули пожежі.

Далі групи людей пішли до поліцейського відділку, де розбили вікна у будівлі. Наразі невідомо, чи постраждали внаслідок цього люди та чи арештували зловмисників.

Бельгійські ЗМІ також повідомляють, що королівський кортеж опинився в центрі заворушень. За допомогою поліції машинам вдалося проїхати, король Філіп I не постраждав.

Що відомо про загибель Ібрагіма Б.

За інформацією прокуратури Брюсселя, 23-річного чоловіка арештували 9 січня, приблизно о 19:00.

Потім його відвезли на допит у поліцейський відділок, де він начебто втратив свідомість.

Згодом правоохоронці передали чоловіка лікарям, однак ті не змогли його врятувати. Помер затриманий о 20:22.

За словами адвокатів, поліція спочатку залишила юнака лежати на землі протягом 5 хвилин.

Наразі проводять медекспертизу та аналізують дії поліції.

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Протести у Брюсселі через смерть чоловіка: дивіться відео

#Bruxelles Gare du nord: La foule a répondu présent à l'appel à manifester pour demander la vérité sur le décès d'Ibrahima, 23 ans, survenu une heure après son interpellation par la police samedi dernier.

@ArthurSente pic.twitter.com/SNaxPBJ9G7 — Le DéCaLé (@ledecaledu25) January 13, 2021

#Brusells #Belgium

Rioters attacked and set fire to a police station at the end of a demonstration against police brutality overnight in Belgium.



: France News 24pic.twitter.com/62DiLtYzUc — Shane B. Murphy (@shanermurph) January 13, 2021

Королівський кортеж потрапив в епіцентр заворушень: відео