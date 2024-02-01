Митингующие начали зажигать петарды и включать автомобильные гудки. Впоследствии в городе раздались звуки взрывов, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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В Брюсселе продолжается масштабный протест фермеров
Фермеры устроили акцию протеста возле Европарламента во время саммита лидеров ЕС. Они забросали полицию петардами, яйцами, бутылками из-под пива и подожженными тюками сена.
Силовики ответили водометами, чтобы потушить огонь и не позволить одному из митингующих повалить дерево на лестнице помещения.
Фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе: смотрите видео
Митингующие жалуются, что действия национальных правительств и Европейского Союза снижают благосостояние работников сельского хозяйства и угрожают европейскому аграрному сектору экономики.
Фермеры устроили протест возле здания Европарламента: смотрите видео
Людей постигли еще большие сложности из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Это повлияло на колебания цен на электроэнергию, сырье и продукцию.
Колонны из сотен тяжелых тракторов прибыли в Брюссель / Фото 24 Канала
Участники протеста утверждают, что закупочные цены на агропродукцию слишком низкие. В то же время по их словам, растет стоимость расходов на топливо для сельскохозяйственной техники, на электроэнергию, удобрения, семена.
В перечень проблем фермеры добавляют также действия направленные на уменьшение влияния сельского хозяйства на окружающую среду в условиях изменения климата.
Что еще известно о протестах: основное
- 28 января Францию всколыхнули массовые протесты фермеров. Они обещали устроить "блокаду Парижа". Протестующие требовали усилить поддержку сельского хозяйства и ограничить импорт сельхозпродукции.
- Позже фермеры перекрыли значительную часть транспортных путей не только во Франции, но и в Бельгии и Италии, пытаясь прервать торговлю в крупных портах и других экономических артериях.
- Впоследствии Еврокомиссия объявила о планах защитить фермеров от дешевого экспорта из Украины во время войны и позволить аграриям использовать часть земли, которая была вынуждена лежать под паром по экологическим причинам. Впрочем, эти планы еще должны быть одобрены 27 странами-членами блока и Европарламентом.