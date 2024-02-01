Митингующие начали зажигать петарды и включать автомобильные гудки. Впоследствии в городе раздались звуки взрывов, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В Брюсселе продолжается масштабный протест фермеров

Фермеры устроили акцию протеста возле Европарламента во время саммита лидеров ЕС. Они забросали полицию петардами, яйцами, бутылками из-под пива и подожженными тюками сена.

Силовики ответили водометами, чтобы потушить огонь и не позволить одному из митингующих повалить дерево на лестнице помещения.

Фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе: смотрите видео

Митингующие жалуются, что действия национальных правительств и Европейского Союза снижают благосостояние работников сельского хозяйства и угрожают европейскому аграрному сектору экономики.

Фермеры устроили протест возле здания Европарламента: смотрите видео

Людей постигли еще большие сложности из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Это повлияло на колебания цен на электроэнергию, сырье и продукцию.

Колонны из сотен тяжелых тракторов прибыли в Брюссель / Фото 24 Канала

Участники протеста утверждают, что закупочные цены на агропродукцию слишком низкие. В то же время по их словам, растет стоимость расходов на топливо для сельскохозяйственной техники, на электроэнергию, удобрения, семена.

В перечень проблем фермеры добавляют также действия направленные на уменьшение влияния сельского хозяйства на окружающую среду в условиях изменения климата.

Что еще известно о протестах: основное