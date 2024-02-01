Мітингувальники почали запалювати петарди та вмикати автомобільні гудки. Згодом у місті пролунали звуки вибухів, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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У Брюсселі триває масштабний протест фермерів

Фермери влаштували акцію протесту біля Європарламенту під час саміту лідерів ЄС. Вони закидали поліцію петардами, яйцями, пляшками з-під пива та підпаленими тюками сіна.

Силовики відповіли водометами, щоб загасити вогонь і не дозволити одному із мітингувальників повалити дерево на сходах приміщення.

Фермери влаштували акцію протесту у Брюсселі: дивіться відео

Мітингувальники скаржаться, що дії національних урядів та Європейського Союзу знижують добробут працівників сільського господарства і загрожують європейському аграрному сектору економіки.

Фермери влаштували протест біля приміщення Європарламенту: дивіться відео

Селян спіткали ще більші складнощі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це вплинуло на коливання цін на електроенергію, сировину та продукцію.

Колони з сотень важких тракторів прибули до Брюсселя / Фото 24 Каналу

Учасники протесту стверджують, що закупівельні ціни на агропродукцію занадто низькі. Водночас за їхніми словами, зростає вартість витрат на пальне для сільськогосподарської техніки, на електроенергію, добрива, насіння.

До переліку проблем фермери додають також дії спрямовані на зменшення впливу сільського господарства на довкілля в умовах змін клімату.

Що ще відомо про протести: основне