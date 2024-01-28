Одна з головних вимог до уряду – посилити підтримку сільського господарства. Окрім того, фермери вимагають обмежити імпорт сільгосппродукції.

Зверніть увагу Тепер протестують фермери Франції: чи є і в них претензії до імпорту українського зерна

Габріель Аттал – прем'єр-міністр країни – вже пообіцяв низку поступок. Зокрема, скасувати план щодо підвищення податків на сільськогосподарське паливо. Окрім того, Аттал наголосив, що на компанії, які не дотримуються правил переговорів щодо цін, можуть накласти великі штрафи. Водночас такі рішення не задовольнили фермерів.

Аби досягнути свого, протестувальники перекривають дороги, зокрема, ті, які ведуть до Парижа. Окрім того, фермери розкидають по вулицях перегній, а також – спалюють фури з імпортними продуктами.

Протести у Франції: дивіться відео

Протестувальники погрожують блокадою Парижа

Представники руху "Молоді фермери" готові піти найдалі. Вони вже погрожують організувати повноцінну блокаду Парижа.

Ідея полягає в тому, що жодна вантажівка не може доставити товари і що в разі потреби ми протримаємося стільки, скільки необхідно, щоб можна було відчути нестачу і щоб ми могли бути почуті,

– мовиться у їхньому повідомленні.

Наголошують, що така акція триватиме щонайменше 5 днів. Цього часу, на думку фермерів, парижанам має вистачити, аби вони відчули, що не можуть без фермерів.