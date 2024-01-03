Из-за злоупотреблений: Минэнерго проведет массовую проверку брони работников энергокомпаний

Минэнерго поручило энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам.

В ведомстве заявили, что причиной такого решения стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.

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Бронь работников энергокомпаний проверят

Министерство энергетики Украины выдало поручение о необходимости проведения проверок предоставления временной отсрочки от мобилизации работникам энергетических компаний.

Что известно о махинациях экс-чиновника

Руководство АО "Украинские распределительные сети" обнаружило, что во избежание службы в ВСУ бывшего советника министра энергетики в апреле прошлого года приняли в ПАО "Черкассыоблэнерго" на должность заместителя начальника центральной службы приборов учета и метрологии.

После этого, действуя совместно с должностными лицами "Черкассыоблэнерго", этот работник инициировал издание приказа о введении дистанционной работы. В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также получил временную отсрочку от мобилизации, предоставляемую работникам критически важных для функционирования государства компаний и предприятий,

– сообщили в Минэнерго.

После обнаружения этого факта компания "Украинские распределительные сети" направила соответствующее обращение в прокуратуру.

В Минэнерго подчеркнули, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны. Однако для того, чтобы предотвратить манипуляции и злоупотребления, Минэнерго поручило проверку брони работников всем энергетическим компаниям страны.