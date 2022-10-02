Австралийский Bushmaster захватил российский танк: видео с передовой

Австралийский бронеавтомобиль Bushmaster на фронте захватил у российских оккупантов бронетранспортер. Также наши военные отобрали вражеский танк под освобожденным Лиманом.

Соответствующую информацию сообщили в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" 2 октября. Еще один трофей у врагов отняла Национальная гвардия Украины.

Читайте также У Счастья нашли колонну гражданских авто, в которых бежали российские военные

ВСУ активно отбирают вражескую технику

На опубликованном нашими военными видео заметно, что ВСУ отобрали у россиян бронетранспортер БТР-80.

Наши военные отобрали у врага технику: смотрите видео

Более того, бойцы Национальной гвардии Украины под освобожденным от оккупантов Лиманом отобрали у россиян танк Т-72Б3.

Это наиболее распространенная из современных модификаций старых танков врагов. Еще раз благодарим министерство нападения России за подарок. Работаем дальше,

– заявили в Нацгвардии.

Оккупанты потеряли много техники: теперь она на вооружении ВСУ

Согласно данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, с 29 августа по 12 сентября визуально подтверждена потеря россиянами 442 единиц техники.

Известно, что 237 единиц российской техники стали украинскими трофеями – то есть 54% от потерь врага будут помогать ВСУ.

Подробнее о потерях врага и трофеях ВСУ читайте по ссылке.

Смотрите также – поразительные потери армии Путина: видео