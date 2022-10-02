Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" 2 жовтня. Ще один трофей у ворогів відібрала Національна гвардія України.

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ЗСУ активно відбирають ворожу техніку

На опублікованому нашими військовими відео помітно, що ЗСУ відібрали у росіян бронетранспортер БТР-80.

Наші військові відібрали у ворога техніку: дивіться відео

Ба більше, бійці Національної гвардії України під звільненим від окупантів Лиманом відібрали у росіян танк Т-72Б3.

Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків ворогів. Ще раз дякуємо міністерству нападу росії за подарунок. Працюємо далі,

– заявили у Нацгвардії.

Окупанти втратили багато техніки: тепер вона на озброєнні ЗСУ

Згідно з даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, з 29 серпня до 12 вересня візуально підтверджено втрату росіянами 442 одиниць техніки.

Відомо, що аж 237 одиниць російської техніки стали українськими трофеями – тобто 54% від втрат ворога допомагатимуть ЗСУ.

Детальніше про втрати ворога та трофеї ЗСУ читайте за посиланням.

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