"Ладогу" проектировали как машину командно-штабного уровня для “судного дня”. Зачем россиянам понадобилась на фронте редкая техника, разработанная для ядерной войны, сказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Острый дефицит ББМ

Всего бронемашин "Ладога" было создано четыре единицы. Известно, что на начало российского полномасштабного вторжения в Украину была боеспособна одна из этих машин. Маловероятно, что украинским военным удалось поразить именно ее. Ведь боеспособная "Ладога" была музейным экспонатом в выставочном центре "Патриот" в Ростовской области.

Не исключено, что россияне восстановили еще одну из этих машин. Они были сделаны на базе Т-80. Довольно неплохая КШМ (командно-штабная машина), но этот проект был закрыт,

– отметил военно-политический обозреватель.

"Ладога" появилась на поле боя в Украине, потому что сейчас россиянам критически не хватает боевых бронированных машин. У врага острый дефицит именно с компонентой ББМ.

Дефицит бронетранспортеров только растет. То, что мы увидели "Ладогу" еще один пример того, что у россиян серьезные проблемы с компенсацией потерь в категории ББМ,

– заметил Коваленко.

Например, во время наступательных действий на Авдеевку российская армия использовала БТР-90 – редкий бронетранспортер, который проектировался в прошлом, как будущая серийная бронированная машина, но этот проект также был закрыт. Всего таких БТР более 10 единиц.

Россияне сделали ротный комплект БТР-90 и все они отличались друг от друга, потому что разработчики пытались сделать различные модификации, чтобы получить бюджет на их производство.

Обратите внимание! С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 13291 боевую бронированную машину российской армии.

Потери россиян