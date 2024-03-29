"Ладогу" проєктували як машину командно-штабного рівня для "судного дня". Навіщо росіянам знадобилася на фронті рідкісна техніка, розроблена для ядерної війни, сказав 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Гострий дефіцит ББМ

Всього бронемашин "Ладога" було створено чотири одиниці. Відомо, що на початок російського повномасштабного вторгнення в Україну була боєздатна одна з цих машин. Малоймовірно, що українським військовим удалося вразити саме її. Адже боєздатна "Ладога" була музейним експонатом у виставковому центрі "Патріот" у Ростовській області.

Не виключено, що росіяни відновили ще одну з цих машин. Вони були зроблені на базі Т-80. Доволі непогана КШМ (командно-штабна машина), але цей проєкт був закритий,

– зазначив військово-політичний оглядач.

"Ладога" з'явилася на полі бою в Україні, бо зараз росіянам критично не вистачає бойових броньованих машин. У ворога гострий дефіцит саме з компонентою ББМ.

Дефіцит бронетранспортерів тільки зростає. Те, що ми побачили "Ладогу" ще один приклад того, що у росіян серйозні проблеми з компенсацією втрат у категорії ББМ,

– зауважив Коваленко.

Наприклад, під час наступальних дій на Авдіївку російська армія використовувала БТР-90 – рідкісний бронетранспортер, який проєктувався в минулому, як майбутня серійна броньована машина, але цей проєкт також був закритий. Всього таких БТР понад 10 одиниць.

Росіяни зробили ротний комплект БТР-90 й усі вони відрізнялися один від одного, тому що розробники намагалися зробити різні модифікації, щоб отримати бюджет на їх виробництво.

Зверніть увагу! Від 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 13291 бойову броньовану машину російської армії.

Втрати росіян