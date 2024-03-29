"Ладогу" проєктували як машину командно-штабного рівня для "судного дня". Навіщо росіянам знадобилася на фронті рідкісна техніка, розроблена для ядерної війни, сказав 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Гострий дефіцит ББМ
Всього бронемашин "Ладога" було створено чотири одиниці. Відомо, що на початок російського повномасштабного вторгнення в Україну була боєздатна одна з цих машин. Малоймовірно, що українським військовим удалося вразити саме її. Адже боєздатна "Ладога" була музейним експонатом у виставковому центрі "Патріот" у Ростовській області.
Не виключено, що росіяни відновили ще одну з цих машин. Вони були зроблені на базі Т-80. Доволі непогана КШМ (командно-штабна машина), але цей проєкт був закритий,
– зазначив військово-політичний оглядач.
"Ладога" з'явилася на полі бою в Україні, бо зараз росіянам критично не вистачає бойових броньованих машин. У ворога гострий дефіцит саме з компонентою ББМ.
Дефіцит бронетранспортерів тільки зростає. Те, що ми побачили "Ладогу" ще один приклад того, що у росіян серйозні проблеми з компенсацією втрат у категорії ББМ,
– зауважив Коваленко.
Наприклад, під час наступальних дій на Авдіївку російська армія використовувала БТР-90 – рідкісний бронетранспортер, який проєктувався в минулому, як майбутня серійна броньована машина, але цей проєкт також був закритий. Всього таких БТР понад 10 одиниць.
Росіяни зробили ротний комплект БТР-90 й усі вони відрізнялися один від одного, тому що розробники намагалися зробити різні модифікації, щоб отримати бюджет на їх виробництво.
Втрати росіян
- Зараз російський флот найбільше страждає за всю історію російсько-української війни. Кількість знищених та пошкоджених кораблів становить понад десяток.
- Так, 23 березня українські військові завдали ударів по тимчасово окупованому Криму, уразивши чотири ворожі судна. Зокрема, три великі десантні кораблі – "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний – "Іван Хурс".
- До слова, ВДК "Костянтин Ольшанський" українцям удалося уразити ракетами "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.