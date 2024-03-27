Російські підрозділи не можуть повноцінно виконувати бойові завдання, бо вони недостатньо укомплектовані. Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Вони вже давно недоукомплектовані. Вони не можуть повноцінно забезпечувати свою армію технікою. У них досить серйозний дефіцит. Вони можуть набирати людський ресурс, але його ще треба чимось забезпечувати, щоб він працював ефективно в наступі. А якщо в наступі ти не маєш достатньо техніки, то ти не є ефективним підрозділом і не можеш повноцінно виконувати свої бойові завдання", – підкреслив він.

Росія йде шляхом деградації

Олександр Коваленко зазначив, що згідно з загальною штатною комплектацією у наступі той чи інший підрозділ ворога повинен мати, до прикладу, три танки та 11 бойових броньованих машин, щоб виконати бойове завдання. Натомість цей підрозділ отримує два танки, три ББМ та чотири китайські гольф-кари. Цим вони наступають.

Результат ми бачимо. Цей підрозділ, техніка знищуються, не мають можливості виконати своє бойове завдання. Йде інший підрозділ, який також отримує відповідно меншу кількість механізованої компоненти. Вже один танк, три ББМ і приблизно 10 гольф-карів. Результат такий же. Отже, все йде шляхом деградації,

– пояснив військовий оглядач.

У Росії сьогодні нема можливості своєчасно повністю компенсувати ті втрати, яких зазнають її підрозділи під час бойових дій. Саме це грає на користь українським захисникам.

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