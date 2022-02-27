На бронетехнике прикрываются женщинами и детьми: Минобороны о циничных действиях оккупантов

В Минобороны сообщили, что в направлении Макаров – Киев движется колонна российских военных. Оккупанты для прикрытия на бронетехнике разместили детей и женщин.

Проводя наступательную операцию в Украине, оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий.

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Напомним, что во время оккупации Крыма в 2014 году россияне также прятались за женщинами и детьми.

Циничные поступки оккупантов

В направлении Макаров – Киев движется колонна, куда для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин.

По данным Минобороны, российские оккупанты:

захватывают объекты социальной инфраструктуры,

одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС,

диверсионные группы спецназовцев используют угнанные кареты скорой помощи и полицейские машины;

террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.

В Генштабе ВСУ добавили, что в Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. А в Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке.

К слову, Россия продолжает нести потери после позорного нападения на Украину. По состоянию на 18.00 воскресенья, 27 февраля, украинская армия уже уничтожила 4500 российских военных.

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