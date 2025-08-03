Белорусские паблики распространяют информацию о бронетранспортерах на улицах Гомеля. Часть из них была оснащена противодронными дугами кустарного производства.

Отмечается, что боевые машины на улицах города заметили 2 августа. В сети пишут, что в субботу был День десантника, а потому, на первый взгляд, нет ничего удивительного. Впрочем, опознавательные знаки на технике вызывают серьезные опасения, передает 24 Канал.

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Что за странные БТРы были на улицах Гомеля?

Говорят, на машинах были опознавательные знаки в виде красных квадратов, а у командиров на рукавах были красные ленты, такие же, как у российских оккупационных войск в Украине.

Эти признаки прямо указывают на то, что в Беларуси могут находиться или действовать российские военнослужащие с новыми неизвестными целями. Появление такой техники, да еще и с кустарными модификациями, в большом городе, а не на полигоне является очень опасным сигналом и может свидетельствовать о подготовке к каким-то серьезным действиям,

– пишет телеграм-каналу "Беларусь головного мозга".

Бронетранспортеры на улицах Гомеля: смотрите видео

В Центре противодействия дезинформации уже прокомментировали нашумевшее видео с БТРами. Враг умышленно делает информационные вбросы об угрозе наступления из Беларуси, чтобы заставить украинцев паниковать.

На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда нет сейчас,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

К слову, глава ГУР Кирилл Буданов тоже в интервью Наталье Мосейчук оценил, может ли Лукашенко снова позволить оккупантам наступать с территории Беларуси.