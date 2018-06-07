Бронетранспортеры США столкнулись в Литве: пострадали 13 военнослужащих

ДТП с участием бронетранспортеров США произошло в Литве. Столкновение бронетранспортеров, которые участвуют в учениях НАТО, произошло на дороге Каунас – Пренай в Пренайском районе. В результате ДТП пострадали 13 военнослужащих.

Об этом сообщает Delfi.

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ДТП произошло тогда, когда бронетехника двигалась колонной. По предварительным данным, один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за барьера на дороге, чем спровоцировал столкновение.

Всех пострадавших военнослужащих отвезли в больницы Каунаса. Отмечается, что пострадало 13 военнослужащих, все они – граждане США. Трое военнослужащих получили более серьезные ранения, у остальных – незначительные травмы.

Дорога, на которой произошло ДТП, временно перекрыта. Жителей просят выбирать другие маршруты.



Фото столкновения бронетранспортеров в Литве

Напомним, американские военнослужащие участвуют в учениях "Удар меча", которые проходят в странах Балтии в июне.