НАТО отказалась принять в свой состав самую богатую страну мира
Североатлантический альянс отклонил заявление богатейшей страны мира – Катара – о желании приобрести полноценного членства в НАТО.
Об этом сообщает Gulf News.
Официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей организации США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран.
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"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", – заявил представитель.
Напомним, ранее власти Катара заявили о том, что страна хочет стать полноправным членом НАТО, ведь принесет организации большую пользу.
Источник: 24 Канал
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