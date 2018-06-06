НАТО отказалась принять в свой состав самую богатую страну мира

Североатлантический альянс отклонил заявление богатейшей страны мира – Катара – о желании приобрести полноценного членства в НАТО.

Об этом сообщает Gulf News.

Официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей организации США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран.

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"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", – заявил представитель.

Напомним, ранее власти Катара заявили о том, что страна хочет стать полноправным членом НАТО, ведь принесет организации большую пользу.