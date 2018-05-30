12:40
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Украина и НАТО согласовали совместную дорожную карту

126 Читати новину українською
Украина и НАТО согласовали совместную дорожную карту
Украина и НАТО согласовали совместную дорожную карту / vectornews.net

11 – 12 июня 2018 в Брюсселе пройдет саммит НАТО, на который Украина получила. 23 мая в Одессе прошло очередное заседание рабочей группы Украина-НАТО по вопросам оборонно-технического сотрудничества. Во время заседания стороны подвыпивших итоги сотрудничества, а также согласовали приоритетные шаги дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также: Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский отметил, что особое внимание было уделено вопросу технической совместимости вооруженных сил Украины с подразделениями стран НАТО. Также стороны обусловили планы на будущее. В частности, согласовали и согласовали обновленную дорожную карту Украина-НАТО по оборонно-технического сотрудничества.

Украина продемонстрировала иностранным партнерам наработки предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В частности, разработки в сфере автоматизированных систем управления войсками (С2), новейших телекоммуникационных устройств и самолетостроения.

Украинская сторона в очередной раз подтвердила, что присоединение к Североатлантическому альянсу – главный приоритет во внутренней политике государства,
– отметил помощник секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд.

Он также сказал, что Украина хорошо справилась с выполнением мероприятий оборонно-технического сотрудничества в рамках Комплексного пакета помощи. Гранд высоко оценил проведение реформ по внедрению технических стандартов в сфере обороны.

Напомним, в итоговой декларации весенней сессии НАТО, которая завершилась 28 мая, говорится, что Украина и Грузия, должны получить надежду на интеграцию в Альянс.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста
сегодня, 12:25 Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста
Соломія Ніколайчук 2088
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сегодня, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 421
Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно
сегодня, 11:18 Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно
Євгенія Мазур 2615
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 09:22 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
1518
Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
сегодня, 09:19 Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
Юрій Бутусов 873
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук