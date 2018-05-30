Украина и НАТО согласовали совместную дорожную карту

11 – 12 июня 2018 в Брюсселе пройдет саммит НАТО, на который Украина получила. 23 мая в Одессе прошло очередное заседание рабочей группы Украина-НАТО по вопросам оборонно-технического сотрудничества. Во время заседания стороны подвыпивших итоги сотрудничества, а также согласовали приоритетные шаги дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает УНИАН.

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Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский отметил, что особое внимание было уделено вопросу технической совместимости вооруженных сил Украины с подразделениями стран НАТО. Также стороны обусловили планы на будущее. В частности, согласовали и согласовали обновленную дорожную карту Украина-НАТО по оборонно-технического сотрудничества.

Украина продемонстрировала иностранным партнерам наработки предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В частности, разработки в сфере автоматизированных систем управления войсками (С2), новейших телекоммуникационных устройств и самолетостроения.

Украинская сторона в очередной раз подтвердила, что присоединение к Североатлантическому альянсу – главный приоритет во внутренней политике государства,

– отметил помощник секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд.

Он также сказал, что Украина хорошо справилась с выполнением мероприятий оборонно-технического сотрудничества в рамках Комплексного пакета помощи. Гранд высоко оценил проведение реформ по внедрению технических стандартов в сфере обороны.

Напомним, в итоговой декларации весенней сессии НАТО, которая завершилась 28 мая, говорится, что Украина и Грузия, должны получить надежду на интеграцию в Альянс.