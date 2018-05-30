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Україна та НАТО узгодили спільну дорожню карту

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Україна та НАТО узгодили спільну дорожню карту
Україна та НАТО узгодили спільну дорожню карту / vectornews.net

11 – 12 червня 2018 року в Брюсселі пройде саміт НАТО, на який Україна отримала запрошення. 23 травня в Одесі пройшло чергове засідання робочої групи Україна-НАТО з питань оборонно-технічної співпраці. Під час засідання сторони підпили підсумки співпраці, а також узгодили пріоритетні кроки подальшої співпраці.

Про це повідомляє УНІАН.

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Заступник міністра оборони України Ігор Павловський зауважив, що особливу увагу було надано питанню технічної сумісності збройних сил України з підрозділами країн НАТО. Також сторони обумовили плани на майбутнє. Зокрема, узгодили та погодили оновлену дорожню карту Україна-НАТО з оборонно-технічної співпраці.

Україна продемонструвала іноземним партнерам напрацювання підприємств воєнно-промислового комплексу України. Зокрема, розробки у сфері автоматизованих систем управління військами (С2), найновіших телекомунікаційних пристроїв та літакобудування.

Українська сторона вже вкотре підтвердила, що приєднання до Північноатлантичного альянсу – головний пріоритет у внутрішній політиці держави,
– зауважив помічник секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміль Гранд.

Він також сказав, що Україна добре впоралася з виконанням заходів оборонно-технічної співпраці в рамках Комплексного пакету допомоги. Гранд високо оцінив проведення реформ з впровадження технічних стандартів у сфері оборони.

Нагадаємо, у підсумковій декларації весняної сесії НАТО, яка завершилася 28 травня, мовиться, що Україна та Грузія, мають отримати надію на інтеграцію до Альянсу.

Теги: Новини України Новини політики НАТО
Джерело: 24 Канал
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