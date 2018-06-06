НАТО відмовилось прийняти до свого складу найбагатшу країну світу
Північноатлантичний альянс відхилив заяву найбагатшої країни світу – Катару – про бажання набути повноцінного членства в НАТО.
Про це повідомляє Gulf News.
Офіційний представник Альянсу пояснив, що окрім членів-засновників організації США та Канади, НАТО відкрите лише для європейських країн.
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"Згідно зі статтею 10 Вашингтонського договору, лише європейські країни можуть стати членами НАТО", – заявив представник.
Нагадаємо, раніше влада Катару заявила про те, що країна хоче стати повноправним членом НАТО, адже принесе організації велику користь.
Джерело: 24 Канал
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