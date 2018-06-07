Бронетранспортери США зіткнулися у Литві: постраждали 13 військових

ДТП за участі бронетранспортерів США сталася у Литві. Зіткнення бронетранспортерів, які беруть участь у навчаннях НАТО, сталося на дорозі Каунас – Пренай в Пренайському районі. В результаті ДТП постраждали 13 військових.

Про це повідомляє Delfi.

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ДТП сталося тоді, коли бронетехніка рухалася колоною. За попередніми даними, один з бронетранспортерів раптово зупинився через бар'єр на дорозі, чим спровокував зіткнення.

Всіх постраждалих військових відвезли до лікарень Каунаса. Зазначається, що постраждало 13 військових, всі вони – громадяни США. Троє військових отримали більш серйозні поранення, у решти – незначні травми.

Дорога, на якій сталася ДТП, тимчасово перекрита. Мешканців просять обирати інші маршрути.



Фото зіткнення бронетранспортерів у Литві

Нагадаємо, американські військовослужбовці беруть участь у навчаннях "Удар меча", які проходять у країнах Балтії в червні.