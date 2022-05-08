Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сейчас нареканий на обеспечение армии почти нет, хотя входили в войну ВСУ достаточно слабо. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Обеспечение украинской армии

По словам Резникова, сначала ситуация с обеспечением украинских воинов была далеко не лучшей.

Бронежилетов и шлемов было практически ноль, а обеспечивать нужно было не только более 200 тысяч ВСУ, но и пограничников, нацгвардию, СБУ, все подразделения, а это десятки тысяч. Плюс 100 тысяч территориальной обороны, появившейся буквально через недели, резервисты. Сегодня есть потребность в миллионе бронежилетов, шлемов и комплектов одежды,

– сообщил министр обороны.

К счастью, с первого дня войны удалось заключить долгосрочные контракты на поставку, также просто невероятную помощь организовали наши волонтеры, самостоятельно закрывавшие первые волны потребностей.

Также Резников добавил, что деньги, выделяемые на шлемы, бронежилеты, одежду и питание украинских воинов, пытаются максимально вложить именно в украинского производителя, чтобы деньги остались в украинской экономике.

Сейчас благодаря запуску всех процессов ситуация значительно лучше, и жалоб стало гораздо меньше.

Я верю, что в определенных подразделениях еще есть проблемы, ведь мы не успеваем за темпами, но мы точно двигаемся в правильном направлении.

– добавил Резников.

Очередные победы ВСУ: последние новости

Российским оккупантам уже в ближайшее время придется почувствовать силу вооружения, которое нам предоставили партнеры. Наши воины уже учатся за границей и готовятся использовать приобретенные навыки в боях с врагом.

9 атак россиян нашим бойцам удалось отразить в зоне ООС. Оккупанты понесли невероятные потери боевой техники. Также в небе удалось сбить вертолет оккупантов и 6 БПЛА "Орлан-10".

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