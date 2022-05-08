Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, зараз нарікань на забезпечення армії майже немає, хоча входили у війну ЗСУ доволі "слабенько". Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Забезпечення української армії

За словами Резнікова, спочатку ситуація із забезпеченням українських воїнів була далеко не найкращою.

Бронежилетів та шоломів було практично нуль, а забезпечувати потрібно було не лише понад 200 тисяч ЗСУ, а й прикордонників, нацгвардію, СБУ, усі підрозділи, а це десятки тисяч. Плюс 100 тисяч територіальної оборони, яка з'явилася буквально за тижні, резервісти. Сьогодні є потреба в мільйоні бронежилетів, шоломів та комплектів одягу,

– повідомив міністр оборони.

На щастя, з першого дня війни вдалося укласти довгострокові контракти на постачання, також просто неймовірну допомогу організували наші волонтери, які самотужки закривали перші хвилі потреб.

Також Резніков додав, що гроші, які виділяються на шоломи, бронежилети, одяг та харчування українських воїнів, намагаються максимально вкласти саме в українського виробника, щоб гроші залишилися в українській економіці.

Зараз завдяки запуску всіх процесів ситуація значно краща, і скарг стало набагато менше.

Я вірю, що в певних підрозділах ще є проблеми, адже ми не встигаємо за темпами, але ми точно рухаємося у правильному напрямку,

– додав Резніков.

Чергові перемоги ЗСУ: останні новини

Російським окупантам вже найближчим часом доведеться відчути на собі силу озброєння, яке нам надали партнери. Наші воїни вже навчаються за кордоном та готуються використати набуті навички у боях із ворогом.

9 атак росіян нашим бійцям вдалося відбити у зоні ООС. Окупанти зазнали неймовірних втрат бойової техніки. Також у небі вдалося збити гелікоптер окупантів та 6 БПЛА "Орлан-10".

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