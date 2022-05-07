Воїни ЗСУ показали, що в майстерності можуть позмагатися з найкращими арміями світу. Втім, зовсім скоро у росіян буде ще більше причин боятися зустрічі з нашими захисниками.

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Освоєння артилерії партнерів

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, він вже попросив усіх іноземних колег відкривати курси для українських воїнів ще до того, як буде прийматися рішення про передачу зброї. Це дозволить зекономити багато часу, адже рано чи пізно партнери усе одно прийдуть до рішення про надання зброї.

Я наводив приклад із Stinger, і британці вже взялись вчити наших ССО оперувати ПЗРК Starstreak у Польщі. Також наших бійців вже ознайомлюють з броньованими машинами. Також проводиться наших артилеристів у трьох країнах використовувати 155-й калібр, як американський, так і французький,

– розповів Резніков.

Також міністр оборони розповів, що бойовий досвід наших артилеристів дозволив виявити та виправити похибку у французькій системі наведення. Тому варто розуміти, що процес навчання йде двосторонній, адже наші герої здобули свій досвід у запеклих боях з ворогом.

Резніков підкреслив, що наразі ведеться робота над проведенням навчання для усіх підрозділів та військ ЗСУ, а також інструкторів, щоб ми могли проводити навчання для всієї армії самотужки. Наші герої показали, що навчаються дуже швидко, а в бойових діях набуті навички відточуються дуже швидко.

Війна Росії проти України: останні новини

У зоні ООС впродовж доби 7 травня російські окупанти йшли в атаку 9 разів. Наші герої впоралися з усіма наступами ворога та завдали йому шалених втрат. Після боїв із ЗСУ ворог не дорахувався 19 танків, 20 одиниць бойової техніки та багато іншої військової техніки.

Евакуація мирних українців з "Азовсталі" завершилася успіхом. З піприємства вдалося врятувати усіх дітей, жінок та літніх людей, там вже не залишилося цивільних. Триває розробка плану порятунку медиків, поранених та героїчних захисників міста.

Міністр оборони України Олексій Резніков відкрив деталі переговорів про надання ЗСУ нової сучасної зброї, а не старої радянської.

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