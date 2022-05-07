Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає 24 канал. Він зазначив, що Україна переходила на стандарти НАТО у різних принципах, взаємодії, назвах на карті, але не зброї.

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"Зроблю припущення, що, можливо, нам не дуже довіряли, щоб давати зброю стандартів НАТО. Я пам'ятаю, коли після свого призначення відвідав Вашингтон і перший раз спілкувався з колегою Остіном Ллойдом і з військовим керівництвом. На всі загрози й погрози з боку Росії вони казали, що ми маємо готуватися", – розповів Резніков.

Змінили філософію постачання

Міністр сказав, що просив у США про допомогу. Зокрема, Stinger, бо ця зброя, як зазначив Резніков, свого часу змінила філософію війни в Афганістані, коли Радянський Союз, по суті, програв, бо домінація літаків в небі була скасована саме завдяки Stinger.

У відповідь я чув тричі й в Пентагоні, і в Держдепі, і зустрічаючись з конгресменами, що це неможливо. Я запитував причину. Вони відповідали, що цього не дозволяє закон, а змінити неможливо,

– пригадав Резніков.

Він наголосив, що це було в листопаді, а вже в січні Україна отримала перших 100 Stinger від друзів з Литви, які отримали дозвіл у США. Потім зброю надіслали й естонські друзі, а зараз Stinger є в пакеті допомоги без жодних обмежень.

"Це ключові речі, які ми продовжували говорити нашим партнерам – змініть філософію постачання. Перестаньте нам допомагати радянським старим озброєнням. Воно вже не так ефективно працює", – розповів Резніков.

У березні почався злам

Міністр пояснив, що, наприклад, артилерійські гаубиці 152-го калібру летять до 20 кілометрів, а американські 155-го калібру можуть летіти на 30 кілометрів, а це значить, що перевага в контрбатарейній війні у того, хто має 155 калібр.

"І нарешті відбувся принциповий злам, починаючи з березня ми вже серйозно про це говорили. Все вище українське керівництво й депутати пішли таким фронтом. І кожен на своєму рівні переконував ухвалити філософське рішення", – зазначив Резніков.

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Тепер говорять про перемогу

За словами очільника Міноборони, уряд Великої Британії був першим, хто дав 2 тисячі NLAW, але це протитанкові засоби короткої дистанції ураження на 600 – 700 метрів. Щодо Javelin, то вони ефективні на 2,5 кілометра, але, наголосив Резніков, перед тим на нашого бійця тисне артилерія й авіація ворога, тому засоби ураження потрібні серйозніші. Через це британці почали давати Україні Starstreak, які вражають на 7 кілометрів.

"Проте потужні речі не були ще готові, але це відбулося після якихось розмов на зустрічах з президентами й держсекретарями. Весь цей фронт спрацював і тоді скликали серйозний саміт на базі Рамштайн у Німеччині, де розмова була принциповою і говорили, як допомогти Україні зброєю, щоб перемогти", – додав Резніков.

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