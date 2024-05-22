Бронирование ІТ-специалистов в Украине: что происходит и как это влияет на экономику

В Украине от мобилизации забронировано 700 000 человек – в основном это работники критически важных предприятий, учреждений культуры, науки и образования, полицейские. Бронирование также возможно и для IT-специалистов, если их компания является резидентом правового режима Дія.City и соответствует критериям. Однако забронированных айтишников пока всего 4 тысячи.

В мае 2024-го года в обществе большой резонанс вызвала информация о бронировании сотрудников компаний Glovo и Favbet Tech, которые являются резидентами Дія.City. После огласки ситуации министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании. Однако в Минцифре, по представлению которой забронировали работников, объяснили, что это не "курьеры или игорка, а специалисты топ-уровня".

О том, что произошло с бронированием Glovo и Favbet Tech, какая ситуация с бронированием айтишников и почему это важно для экономики страны – читайте в материале 24 Канала.

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Что произошло с бронированием Favbet и Glovo

Нардеп Александр Федиенко 16 мая в своем телеграме обнародовал приказ Минэкономики о бронировании военнообязанных из компаний ООО "КОРТ", ООО "АГРИ ЧЕЙН", ООО "ВИЗА УКРАИНА", ГП "ССМ", ООО "ФАВБЕТ ТЕК", ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА". Последние две компании – это известные бренды Favbet (игорный бизнес) и Glovo (сервис по доставке продуктов и заказов из ресторанов).

В общем я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, РЭБы, не бронируют, потому что они не проходят по критериям. А вот такие как в перечне, они вынуждены бронировать. Закон...

– написал Федиенко.

Нардеп добавил, что в изменениях критериев бронирования нуждаются работники операторов связи, потому что уже отсутствует персонал для ремонта и замены аккумуляторов на оборудовании. Особенно это актуально во время обесточиваний.



Приказ Минэкономики по бронированию / Телеграм-канал Александр Федиенко

В тот же день, 16 мая, министр экономики Юлия Свириденко отреагировала на сообщение Федиенко и "учитывая общественный резонанс" отменила приказ о бронировании и пообещала разобраться в ситуации, анализируя решение по каждой компании отдельно.

Компании Favbet и Glovo также выпустили заявления относительно ситуации с бронированием.В Glovo, которая зарегистрирована как ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА", есть 108 сотрудников, из которых 33 военнообязанные, а из них – 10 забронировано. В компании отметили, что подключенные к платформе курьеры являются самозанятыми лицами, поэтому их бронирование невозможно. Также в Glovo добавили, что бронирование – это их право как бизнеса, закрепленное законодательством, а любые обвинения являются "безосновательными".В Favbet Tech забронировали 15 человек, "без которых деятельность компании фактически невозможна".

Юлия Свириденко объяснила, как выглядел процесс бронирования:

указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации;

в Минцифре признали их критически важными на основании 3 из 7 критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дия.City;

после этого Минцифра отправила списки военнообязанных в Генштаб ВСУ для проверки;

на основе решения Генштаба, списки прорабатываются Министерством экономики. И если нет правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников.

Мы понимаем, что бронирование специалистов – законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время. Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но одновременно даст возможность работать экономике,

– написала министр.

Как работает бронирование в Украине Процедура бронирования дает возможность зарезервировать от мобилизации работников, критически важных для функционирования государства и экономики. Новый закон о мобилизации позволяет забронировать лица, которые работают на предприятиях и в учреждениях, где установлены мобилизационные задачи или производятся товары и услуги, необходимые для Вооруженных Сил и других военных формирований.



Забронировать разрешено не более 50% военнообязанных от общего их количества по состоянию на дату подачи списка. Это ограничение может быть превышено в случае обоснованной необходимости. Также забронировать могут работников органов государственной власти и других государственных учреждений: Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, судей и лиц на штатных должностях патронатных служб, чья юрисдикция распространяется на всю территорию Украины.



Критерии "экономического бронирования", которое бы позволило бронировать сотрудников с определенным уровнем зарплаты и уплаченных налогов независимо от отрасли, до сих пор не определены.

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Что говорят в Минцифре о бронировании ІТ-специалистов

Из 700 тысяч забронированных людей в Украине всего 4 тысячи – это сотрудники IT-компаний, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. А это лишь 1,5% от всех более 300 тысяч работников IT-компаний.

Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет нашей страны. Доля ІТ в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от этой сферы в госбюджет поступило 20,8 миллиарда гривен налогов. Это на 3,1 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году. Один ІТ-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике,

– пишет Федоров.

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Компании, которые Минцифра подает на бронирование, получили статус критически важных для экономики и соответствуют как минимум трем критериям из всех. Это следующие требования:

средняя зарплата на предприятии не менее, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года;

отсутствие задолженности по ЕСВ;

более 1,5 миллиона евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;

более 32 миллионов евро поступлений за последний год, не учитывая кредиты и займы;

статус резидента Дия.City;

важность для национальной экономики, то есть принадлежность к IT-индустрии, размер средней зарплаты работников за последний квартал (не менее чем эквивалент 1200 евро по курсу НБУ), среднеучетное количество работников за последний квартал – не менее 9 человек.

"В Дия.City входят не только ІТ-компании, но и разработчики defense-tech. В пространстве около 150 резидентов, которые разрабатывают оборонные инновации. А это основа нашей обороноспособности и экономики. Имеет значение каждый бизнес, который сохраняет рабочие места и помогает обеспечивать нормальность жизни", – добавил министр.

В Минцифре не прокомментировали 24 Каналу о дальнейшем развитии ситуации с Glovo и Favbet Tech.

Почему малое количество забронированных айтишников – это плохо

4000 забронированных IT-специалистов – это менее 2% от общего количества всех специалистов, заметил в комментарии 24 Каналу Степан Веселовский – СЕО Львовского IT Кластера. В то же время ІТ-сектор – крупнейший экспортер услуг в Украине: компьютерные услуги составляют 39,2% от общего объема. А также он второй по объемам в общем экспорте после аграрной индустрии. Такие показатели иллюстрируют определенную диспропорцию между долей отрасли в экономике и объемами бронирования.

Это свидетельствует о том, что имеющиеся механизмы бронирования нуждаются в совершенствовании. Очевидно, что 2% забронированных специалистов не позволяют IT-сектору сохранить стабильность и возможность платить налоги в нужном объеме. Это уже имеет негативное влияние на экономику Украины в целом. Впервые за годы независимости ІТ-отрасль не показала роста по сравнению с прошлым годом. В 2023 году экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5%,

– говорит CEO Львовского IT Кластера.

Наняв одного IT-специалиста, компания создает и сохраняет 2,7 рабочих места в экономике, говорит Веселовский. Таким образом, даже во время полномасштабной войны, согласно исследованию IT Research Ukraine, индустрия сохранила 608 – 615 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости. Именно поэтому важно обеспечить стабильность работы техиндустрии, гарантируя бронирование ключевым IT-специалистам, добавляет собеседник. Ведь это позволит обеспечить постоянные поступления налогов в бюджеты разных уровней, которые необходимы для всестороннего обеспечения Сил обороны Украины. Кроме того, важно понимать, что украинские IT-компании генерируют различные услуги и продукты: от разработки игр до дефенс-технологий.

Сейчас механизм бронирования специалистов является сложным на практике и занимает несколько месяцев, ведь предусматривает согласование документов о бронировании в нескольких ведомствах. Прежде всего, IT-компания для бронирования сотрудников должна получить статус предприятия, критически важного для функционирования экономики. Для этого она должна соответствовать хотя бы 3 критериям из 7, определенных в профильном постановлении КМУ. Только после получения такого статуса, предприятие может подать на бронирование списки с военнообязанными работниками. Их должны рассмотреть Минцифра, Минобороны и только потом Минэкономики оформляет приказ о бронировании.

Мы во Львовском IT Кластере системно стоим на позиции, что механизмы бронирования могут и должны быть усовершенствованы. Например, возможностью бронировать специалистов с учетом экономического фактора. Речь идет о тех специалистах, которые способны обеспечить уплату значительного объема налогов. Это ключевые специалисты с многолетним опытом и экспертизой. Без них стабильность и показатели отрасли не смогут восстановить положительную динамику,

– говорит Веселовский.

По предварительным подсчетам Львовского IT Кластера, введение такого подхода позволит получить 165 миллиардов гривен в год прямых поступлений в бюджеты разных уровней. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для многих предпринимателей из других отраслей нанимать работников официально. Ведь согласно предварительной оценке экономистов, потенциал детенизации экономики может составить более 350 миллиардов гривен в год.