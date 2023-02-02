Так, забронированный работник имеет право выезжать за границу, но есть один нюанс. Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко на брифинге, информирует 24 Канал.
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Может ли забронированный работник уезжать за границу
По словам Фоменко, если работник забронирован – у него есть возможность выезжать за границу. Эта возможность была и раньше. Однако уехать из Украины можно только в командировку.
Забронированные лица по согласованию с ГПСУ могут выехать за границу в командировку. Это было и раньше,
– отметил заместитель министра экономики.
В новом постановлении расширили перечень тех организаций, которые имеют возможность бронировать своих военнообязанных работников.
"Сейчас расширили перечень категорий. Это те, у кого есть мобилизационные задачи, те – кто обеспечивает ВСУ, потребности функционирования экономики и жизненные потребности населения", – добавил Фоменко.
Бронирование мужчин в Украине: что известно
- Согласно новому указу правительства о порядке бронирования работников во время мобилизации большинство предпринимателей могут забронировать 50% своих работников. Однако, есть моменты, когда разрешено бронирование и 100%.
- Кстати, предприятия, принадлежащие к критически важным, выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных работников сроком до 6 месяцев.
- Забронированных мужчин могут призвать в таких случаях: истечение срока ее действия, завершение выполнения или отмена задачи предприятию, ликвидации органа, увольнение военнообязанного из организации.