Так, забронированный работник имеет право выезжать за границу, но есть один нюанс. Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко на брифинге, информирует 24 Канал.

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Может ли забронированный работник уезжать за границу

По словам Фоменко, если работник забронирован – у него есть возможность выезжать за границу. Эта возможность была и раньше. Однако уехать из Украины можно только в командировку.

Забронированные лица по согласованию с ГПСУ могут выехать за границу в командировку. Это было и раньше,

– отметил заместитель министра экономики.

В новом постановлении расширили перечень тех организаций, которые имеют возможность бронировать своих военнообязанных работников.

"Сейчас расширили перечень категорий. Это те, у кого есть мобилизационные задачи, те – кто обеспечивает ВСУ, потребности функционирования экономики и жизненные потребности населения", – добавил Фоменко.

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