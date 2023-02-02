Так, заброньований працівник має право виїжджати за кордон, але є один нюанс. Про це розповів заступник міністра економіки України Ігор Фоменко на брифінгу, інформує 24 Канал.

До теми Хто може забронювати 100% військовозобов'язаних працівників: пояснення нового порядку

Чи може заброньований працівник виїжджати за кордон

За словами Фоменка, якщо працівник заброньований – у нього є можливість виїжджати за кордон. Ця можливість була і раніше. Однак, поїхати з України можна лише у відрядження.

Заброньовані особи за погодженням ДПСУ можуть виїхати за кордон у відрядження. Це було і раніше,

– зазначив заступник міністра економіки.

У нещодавній новій постанові розширили перелік тих організацій, які мають можливість бронювати своїх військовозобов’язаних працівників.

"Зараз розширили перелік категорій. Це ті, хто мають мобілізаційні завдання, ті – хто забезпечує ЗСУ, потреби функціонування економіки та життєві потреби населення", – додав Фоменко.

Бронювання чоловіків в Україні: що відомо