Так, заброньований працівник має право виїжджати за кордон, але є один нюанс. Про це розповів заступник міністра економіки України Ігор Фоменко на брифінгу, інформує 24 Канал.
До теми Хто може забронювати 100% військовозобов'язаних працівників: пояснення нового порядку
Чи може заброньований працівник виїжджати за кордон
За словами Фоменка, якщо працівник заброньований – у нього є можливість виїжджати за кордон. Ця можливість була і раніше. Однак, поїхати з України можна лише у відрядження.
Заброньовані особи за погодженням ДПСУ можуть виїхати за кордон у відрядження. Це було і раніше,
– зазначив заступник міністра економіки.
У нещодавній новій постанові розширили перелік тих організацій, які мають можливість бронювати своїх військовозобов’язаних працівників.
"Зараз розширили перелік категорій. Це ті, хто мають мобілізаційні завдання, ті – хто забезпечує ЗСУ, потреби функціонування економіки та життєві потреби населення", – додав Фоменко.
Бронювання чоловіків в Україні: що відомо
- Згідно з новим указом уряду щодо порядку бронювання працівників під час мобілізації, більшість підприємців можуть забронювати 50% своїх працівників. Однак, є моменти, коли дозволено бронювання й 100%.
- До речі, підприємства, які належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до 6 місяців.
- Заброньованих чоловіків можуть призвати у таких випадках: закінчення строку її дії, завершення виконання або скасування завдання підприємству, ліквідації органу, звільнення військовозобов'язаного з організації.