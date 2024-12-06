Об этом рассказывает 24 Канал. Некоторые военнообязанные могут получить бронь только при определенных условиях.

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Бронирование во время военного положения

Согласно новому порядку бронирования, есть несколько обязательных требований для тех, кто хочет получить бронь, в частности:

лицо должно быть на воинском учете

работать на критически важном предприятии или в государственном органе

получать зарплату от 20 000 гривен в месяц (кроме работников государственных и коммунальных предприятий)

не находиться в розыске.

100%-му бронированию подлежат

госслужащие категории "А"

руководство областных и районных органов

главы местных советов и мэры

бенефициарные владельцы критически важных предприятий

работники предприятий ТЭК и мобильных операторов

сотрудники международных организаций.

50%-му бронированию подлежат

лица на должностях категорий "Б" и "В"

работники критически важных предприятий

органов власти

участники международных проектов помощи.

Министерство обороны имеет право увеличить количество бронированных лиц по отдельным решениям.