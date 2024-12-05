Один из порядков не меняется, другой – меняется. О новых правилах бронирования рассказал начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко изданию "18000", сообщает 24 Канал.

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Новые правила бронирования с 1 декабря

Первый порядок – бронирования, связано с мобилизационными задачами. Оно касается предприятий, которые обеспечивают население критическими услугами или выполняют государственные контракты.

Второй – критическое бронирование. Им могут воспользоваться предприятия, которые предоставляют услуги для ВСУ или являются критическими для экономики.

Ранее согласно правилам второго порядка предприятия имели критерии, которым они должны были соответствовать. Предоставлялось на выбор любые три из них.

По новым правилам определены два обязательных критерия:

зарплата, которая равна 2,5 минимальных, – примерно 20 тысяч гривен,

отсутствие задолженности по налогам.

Третий критерий руководитель может определить сам.

Кроме того, изменения предусматривают, что комиссия, которая предоставила предприятию критичность, обязана ежемесячно проверять, до сих пор ли оно соответствует требованиям.

Если предприятие будет иметь налоговый долг или заработная плата будет снижена, то тогда бронирование будет отменено.

Также по новому порядку вся процедура полностью переходит в Дію. Списки будут подаваться в приложение, где автоматически будет предоставляться бронирование. Проверять соответствие лица правилам будут реестры благодаря системе. Если все хорошо, то отсрочка автоматически придет на Резерв +.

Так же система будет разбронировать работников.

Переходный период продлится до 28 февраля.