Один із порядків не змінюється, інший – змінюється. Про нові правила бронювання розповів начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко виданню "18000", повідомляє 24 Канал.

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Нові правила бронювання з 1 грудня

Перший порядок – бронювання, пов'язане з мобілізаційними завданнями. Воно стосується підприємств, які забезпечують населення критичними послугами або виконують державні контракти.

Другий – критичне бронювання. Ним можуть скористатися підприємства, які надають послуги для ЗСУ або є критичними для економіки.

Раніше згідно з правилами другого порядку підприємства мали критерії, яким вони мали відповідати. Надавалося на вибір будь-які три із них.

За новими правилами визначено два обов'язкові критерії:

зарплата, яка дорівнює 2,5 мінімальних, – приблизно 20 тисяч гривень,

відсутність заборгованості за податками.

Третій критерій керівник може визначити сам.

Окрім того, зміни передбачають, що комісія, яка надала підприємству критичність, зобов'язана щомісяця перевіряти, чи досі воно відповідає вимогам.

Якщо підприємство буде мати податковий борг або заробітна плата буде знижена, то тоді бронювання буде скасовано.

Також за новим порядком уся процедура повністю переходить у Дію. Списки подаватимуться у застосунок, де автоматично надаватиметься бронювання. Перевіряти відповідність особи правилам будуть реєстри завдяки системі. Якщо все добре, то відстрочка автоматично прийде на Резерв+.

Так само система буде розброньовувати працівників.

Перехідний період триватиме до 28 лютого.