Про це розповідає 24 Канал. Деякі військовозобов'язані можуть отримати бронь лише за певних умов.
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Бронювання під час воєнного стану
Відповідно до нового порядку бронювання, є кілька обов'язкових вимог для тих, хто хоче отримати бронь, зокрема:
- особа повинна бути на військовому обліку
- працювати на критично важливому підприємстві чи в державному органі
- отримувати зарплату від 20 000 гривень на місяць (окрім працівників державних та комунальних підприємств)
- не перебувати у розшуку.
100%-му бронюванню підлягають
- держслужбовці категорії "А"
- керівництво обласних і районних органів
- голови місцевих рад та мери
- бенефіціарні власники критично важливих підприємств
- працівники підприємств ПЕК і мобільних операторів
- співробітники міжнародних організацій.
50%-му бронюванню підлягають
- особи на посадах категорій "Б" та "В"
- працівники критично важливих підприємств
- органів влади
- учасники міжнародних проєктів допомоги.
Міністерство оборони має право збільшити кількість броньованих осіб за окремими рішеннями.