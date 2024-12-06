Про це розповідає 24 Канал. Деякі військовозобов'язані можуть отримати бронь лише за певних умов.

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Бронювання під час воєнного стану

Відповідно до нового порядку бронювання, є кілька обов'язкових вимог для тих, хто хоче отримати бронь, зокрема:

  • особа повинна бути на військовому обліку
  • працювати на критично важливому підприємстві чи в державному органі
  • отримувати зарплату від 20 000 гривень на місяць (окрім працівників державних та комунальних підприємств)
  • не перебувати у розшуку.

100%-му бронюванню підлягають

  • держслужбовці категорії "А"
  • керівництво обласних і районних органів
  • голови місцевих рад та мери
  • бенефіціарні власники критично важливих підприємств
  • працівники підприємств ПЕК і мобільних операторів
  • співробітники міжнародних організацій.

50%-му бронюванню підлягають

  • особи на посадах категорій "Б" та "В"
  • працівники критично важливих підприємств
  • органів влади
  • учасники міжнародних проєктів допомоги.

Міністерство оборони має право збільшити кількість броньованих осіб за окремими рішеннями.