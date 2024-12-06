Про це розповідає 24 Канал. Деякі військовозобов'язані можуть отримати бронь лише за певних умов.

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Бронювання під час воєнного стану

Відповідно до нового порядку бронювання, є кілька обов'язкових вимог для тих, хто хоче отримати бронь, зокрема:

особа повинна бути на військовому обліку

працювати на критично важливому підприємстві чи в державному органі

отримувати зарплату від 20 000 гривень на місяць (окрім працівників державних та комунальних підприємств)

не перебувати у розшуку.

100%-му бронюванню підлягають

держслужбовці категорії "А"

керівництво обласних і районних органів

голови місцевих рад та мери

бенефіціарні власники критично важливих підприємств

працівники підприємств ПЕК і мобільних операторів

співробітники міжнародних організацій.

50%-му бронюванню підлягають

особи на посадах категорій "Б" та "В"

працівники критично важливих підприємств

органів влади

учасники міжнародних проєктів допомоги.

Міністерство оборони має право збільшити кількість броньованих осіб за окремими рішеннями.