Генштаб нуждается в мобилизации, – премьер Корецкий анонсировал изменения в бронировании

На этой неделе в Украине могут быть окончательно утверждены обновленные правила бронирования работников от мобилизации. Изменения направлены на пресечение злоупотреблений со стороны предприятий статусом критичности и на поддержку обороноспособности государства.

Как отметил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC Украина, статистика последних 6 – 8 месяцев свидетельствует о том, что ежемесячно оформляются десятки тысяч бронирований.

На чем делает акцент правительство

Если эта динамика сохранится, то вскоре будут забронированы абсолютно все,

– предупредил глава правительства.

По словам Корецкого, пересмотр действующих норм должен изменить эту тенденцию и устранить манипуляции в процессах предоставления брони. Ключевой акцент власти планируют сделать на обороноспособности и обеспечении Сил обороны, учитывая также потребности экономики.

Действительно критически важных для функционирования государства предприятий запланированные изменения не коснутся.

Пересматриваем только те случаи, когда статус критичности используют формально, чтобы провести бронирование людей, не связанных с действительно критически важной работой,

– подчеркнул премьер.

Обновленные критерии будут основываться на двух ключевых пунктах: обороноспособности и жизнеобеспечении страны. Корецкий выразил надежду, что механизм устранения злоупотреблений будет готов к концу недели.

Напомним, 13 октября правительство приняло проект постановления об обновлении правил бронирования и создании профильного Координационного центра, взяв время на его доработку после обсуждений в парламенте и бизнес-сообществе.

Уже 16 октября глава правительства Корецкий заверил народных депутатов, что обновление нормативной базы не влечет за собой радикальных изменений для реальных производств оборонно-промышленного и энергетического комплексов.