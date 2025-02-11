Бронирование от мобилизации: кто теряет право в 2025 году и что делать

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Однако отдельные категории военнообязанных имеют право на оформление отсрочки.

Согласно новым правилам мобилизации часть оформленных бронирований в феврале теряет силу, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бронирование работников от мобилизации: с 28 февраля начнут действовать новые правила

Что известно о перебронировании работников

Так, 28 февраля 2025 года у всех военнообязанных мужчин в Украине, которые имели бронирование, заканчивается его срок. То есть предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, потеряют статус критически важных, а все их работники потеряют бронирование. В случае подтверждения предприятия могут забронировать работников еще на год.

средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц

отсутствие налоговых долгов.

Чтобы соответствовать статусу критически важного предприятия компании должны соответствовать ряду новых требований, в частности:

Если окажется, что забронированный работник получает менее 20 тысяч гривен ежемесячно, компанию лишат статуса критически важной. Кроме того, следующие шесть месяцев компания будет иметь запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

После 28 февраля руководители критических предприятий будут иметь 72 часа на перебронирование работников с помощью портала Дія. Военнообязанные, которых не перебронируют, соответственно, потеряют право на отсрочку – и могут быть мобилизованы.